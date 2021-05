El Auditori de Torrent presenta la nova programació

Print This Post

‘El Mag de Oz’ i ‘La dona de negre’, dos grans clàssics per al cap de setmana

La programació per a la primera setmana de juny s’inicia amb la funció del 5 de juny en la qual podrem seguir les aventures de Dorothy, en “El Mag de Oz”. Un espectacle en valencià, dirigit per José Sáiz, que serà presentat el dissabte a les 19.00 h. El diumenge 6 de juny els més entusiastes del gènere fantàstic podran assistir a la representació d’una obra amb més de trenta anys d’èxit teatral a Londres, “La dona de negre”. Els personatges queden atrapats en un món d’ombres, boira, misteri i terror. Horari de funció a les 19:00h.

La venda d’entrades en taquilla serà dijous, de 17.00 a 20.00h, i divendres, de 11h a 13h. Abans de cada funció les taquilles també estaran obertes dues hores abans de l’inici. Venda d’entrades en línia en la pàgina del Auditori Torrent -www.auditoritorrent.com-