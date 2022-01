El balcó de l’Ajuntament rep una mitja de 600 visites diàries

Connect on Linked in

El dia 7 de desembre 1.504 persones accediren a l’edifici municipal

L’any 2021 ha conclòs “amb les portes de l’Ajuntament obertes per a la ciutadania, amb totes les mesures de seguretat necessàries per complir amb la normativa establida per evitar l’expansió del coronavirus”, tal com ha recordat l’alcalde de València, Joan Ribó, en celebrar “l’èxit d’una de les primeres mesures que va prendre en formar govern en 2015, amb la intenció d’obrir les portes de l’edifici consistorial a veïnat i visitants”. Concretament, al mes de desembre, més d’11.000 persones s’han acostat fins al balcó de la façana principal de la casa de la ciutat, una visita que es completa amb un recorregut per l’Hemicicle Municipal i el Saló de Cristall, on, des del passat 18 de desembre està exposat el Betlem.

En desembre de 2021 el dia que l’Ajuntament va registrar major nombre de visitants va ser el dimarts 7, en el conegut pont de la Constitució o de la Immaculada. Eixe dia van ser 1.505 les persones que gaudiren de les visites a l’edifici consistorial que es realitzen de dilluns a divendres, en dies laborables, de 8 a 14 hores. L’accés al Museu Històric, també obert al públic, i amb possibilitat de desenvolupar visites guiades amb cita prèvia, és possible a partir de les 9 del matí.

El nombre de visitants diaris, que es xifra en una mitja de 600 persones, també s’ha vist incrementat durant la setmana del 27 al 30 de desembre, durant les vacances escolars de Nadal. Dilluns 27 es registraren 999 entrades; dimarts 28, 1007; i dimecres 29, 1141. Finalment, dijous 30, 667 persones accediren a les dependències municipals.

Durant esta setmana, la ciutadania també ha pogut visitar el Betlem, que romandrà exposat fins dimarts 4 de gener i està obert de 8.30 a les 19.30 hores els dies laborables, i de 10 hores a 19.30 h dissabte i diumenge.

Joan Ribó, que ha fet una crida a la ciutadania “perquè gaudisca durant les festes de Nadal de les dependències de l’Ajuntament amb totes les mesures de seguretat adequades”, s’ha fet ressò de “moments emblemàtics com quan el balcó va ser espai compartit amb ciutadans i ciutadanes seleccionats en sorteig públic perquè pogueren contemplar i gaudir de les mascletaes de Falles, o de xifres de record com els 174.111 visitants de 2019