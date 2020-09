El Ball de Torrent inicia els tràmits per a ser declarat Bé d’Interés Cultural de Rellevància Local

Connect on Linked in

El Ball de Torrent, una de les representacions culturals més conegudes de Torrent i de la Comunitat Valenciana que, mitjançant la sàtira i la crítica, desemboquen en la baralla final que dóna nom a la dita popular “acabar com el Ball de Torrent”, ha iniciat els tràmits per a ser declarada Bé d’Interés Cultural de Rellevància Local. La regidoria de Cultura i Turisme de l’Ajuntament de Torrent, conjuntament amb la diputada socialista en Les Corts Valencianes, Trini Castelló, han fet els primers passos per a presentar una Proposició No de Llei (PNL) per a reconéixer aquesta manifestació tradicional valenciana.



Aquesta iniciativa forma part del pla estratègic de posada en valor i promoció dels recursos de la ciutat que des del consistori torrentino s’està desenvolupant amb la finalitat de “promocionar i visibilitzar el nostre patrimoni, història i festivitats, sobretot en aquest moment en què la Cultura tant està patint i, a més, a poc més de dues setmanes del 9 d’Octubre, la festa per excel·lència de tots els valencians i valencianes”, ha explicat la regidora de Cultura, Susi Ferrer. Igualment, ha anunciat que “aquesta actuació només és la punta de l’iceberg, perquè continuarem treballant perquè la nostra identitat torrentina i valenciana traspasse fronteres”.



Així doncs, en els últims anys l’Ajuntament ja ha realitzat diferents actuacions per a donar a conéixer aquesta part de la història i cultura torrentina com és El Ball de Torrent, posant-se en escena en Fitur 2019 a Madrid o representant-se en 2018 en la Setmana de l’Agricultura de Torrent, tornant a la ciutat després de 18 anys; totes dues actuacions per part del Grup de Ball l’Ú i Dues de la Llar Antoniana.



Per a aquest projecte, “comptarem amb la col·laboració i participació de totes les persones i entitats que treballen i han investigat sobre El Ball de Torrent, com són els grups de ball o el nostre cronista”, assenyala Ferrer. En aquesta línia, el següent pas serà mantindre una comissió conjunta amb tots ells per a “posar sobre la taula la informació necessària d’aquesta mostra cultural tan important, no sols per als torrentinos i torrentinas, sinó també per al poble valencià”.



Així mateix, Castelló ha destacat que aquesta proposta persegueix “el coneixement d’un dels espectacles de carrer més complets de la Comunitat Valenciana i que la seua la declaració de BIC de Rellevància Local ajudarà a la protecció i al reconeixement social d’aquest espectacle musical i teatral el nom del qual és conegut molt més allà d’aquesta ciutat”.