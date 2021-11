El ballarí almussafeny Miguel Ángel Nieto Manzana s’adjudica el títol de campió del X Trofeu de Ball Esportiu ‘Ciutat de València

Print This Post

El campionat es va celebrar diumenge passat 21 de novembre en el pavelló esportiu municipal Malva-Rosa de València

El ballarí almussafeny Miguel Ángel Nieto Manzana continua collint èxits en l’àmbit esportiu. L’últim que ha sumat a la seua fulgurant trajectòria, l’or aconseguit en la la categoria C de balls llatins en el X Trofeu de Ball Esportiu ‘Ciutat de València’, campionat disputat diumenge passat 21 de novembre en el pavelló esportiu de la Malva-Rosa de València. El jove va aconseguir el títol de campió al costat de la seua nova parella de ball, Belén Cabanelas, representant a l’acadèmia Elite Dance Studio. De les quatre rutines presentades al trofeu, van aconseguir la primera posició en tres d’elles i en l’altra van sumar un empat en la segona plaça.

Els cinc mesos d’entrenament del ballarí, Miguel Ángel Nieto, al costat de la seua nova parella en la pista, Belén Cabanelas, sota la direcció de la directora de l’acadèmia Elite Dance Studio de València, Lorena Costa, han donat els seus fruits.

La medalla d’or del X Trofeu de Ball Esportiu ‘Ciutat de València’, organitzat per la Federació de Ball Esportiu de la Comunitat Valenciana i celebrat diumenge passat 21 de novembre en el pavelló esportiu municipal de la Malva-Rosa de la capital del Túria, ha sigut per a la parella de ball en la categoria C de balls llatins.

Miguel Ángel Nieto es va enfrontar a la seua primera competició el mes d’abril passat, aconseguint ja en aquella ocasió la medalla de plata en la mateixa modalitat de ball al costat del seu anterior parella i durant els últims mesos la seua participació en els diferents trofeus convocats ha sigut constant.

Amb aquest últim triomf revalida la seua trajectòria ascendent i tant ell com la seua nova parella de ball mostren la seua gran satisfacció d’haver pogut proclamar-se campions, pese al breu període de temps transcorregut des de la seua unió, a més de superar la segona plaça aconseguida en l’últim dels campionats de ball esportiu disputats a l’Hotel Gran Bali de Benidorm, en el qual van concloure en segona posició.

Davant els jutges del trofeu van presentar una samba, un chachachá, un pasdoble i un jive, obtenint en tres de les rutines la puntuació que els permetia liderar el marcador, excepte en el ritme del pasdoble, que van concloure amb un empat en la segona posició.



La pròxima cita important és la seua participació en la Copa de Promoció de Categoria en el Spanish Open 2021, esdeveniment esportiu que tindrà lloc dissabte que ve 4 de desembre en la localitat alacantina de La Nucia. Allí la parella es jugarà l’ascens a la categoria B de balls llatins.