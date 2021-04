‘El bar que se tragó a todos los españoles’ arriba al Teatre Principal de València

Print This Post

És una producció del Centre Dramàtic Nacional i un dels grans èxits de la seua temporada teatral

Escrita i dirigida per Alfredo Sanzol, estarà en cartell del 23 al 25 d’abril

L’Institut Valencià de Cultura porta a l’escenari del Teatre Principal de València, els dies 23, 24 i 25 d’abril, la producció del Centre Dramàtic Nacional ‘El bar que se tragó a todos los españoles’.

‘El bar que se tragó a todos los españoles’ ha sigut escrita i dirigida per l’actual director del CDN Alfredo Sanzol, i està interpretada per Francesco Carril, Elena González, Natalia Huarte, David Lorente, Nuria Mencía, Jesús Noguero, Albert Ribalta, Jimmy Roca i Camila Viyuela.

L’obra ens conta la història de Jorge Arizmendi, un capellà navarrés que, amb 33 anys, en 1963, decideix canviar de vida, deixar el sacerdoci i viatjar als Estats Units per a aprendre anglés i màrqueting. A Texas, una congregació d’escolapis l’ajudarà a trobar faena com a venedor d’aspiradores.

Basada lliurement en la vida del pare del mateix Sanzol, el text és un homenatge a tots els homes i dones que en aquells anys van decidir canviar de vida i es van arriscar a fer-ho.

A principis dels 60, promogut per Joan XXIII i Pau VI, l’Església catòlica va promoure una revolució xicoteta quan va facilitar els procediments que concedien la dispensa a aquells sacerdots que volien deixar de ser-ho. Milers de sacerdots s’hi van acollir per una causa o una altra, i aquesta és la història d’un d’ells.

Cal no oblidar que eixir-se’n de capellà en l’Espanya de 1963 suposava un sisme personal, familiar i polític.

Aquesta producció és el primer projecte d’Alfredo Sanzol al capdavant del Centre Dramàtic Nacional, en què el seu objectiu primordial en la direcció d’aquesta institució és el de promoure la dramatúrgia contemporània espanyola, per a poder donar veu als qui no la tenen, i també als qui no la van tindre. La història de Jorge Arizmendi és una història de creixement i transformació personal, i ho és també de tota una societat.