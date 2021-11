El Baròmetre de la Generalitat destaca l’optimisme de la ciutadania enfront de la pandèmia i la valoració positiva de la gestió del Consell

Print This Post

Els resultats del Baròmetre 2021 de la Generalitat reflecteixen l’optimisme manifestat per la ciutadania enfront de la pandèmia de la COVID-19, la valoració positiva de la gestió del govern valencià, així com la petició d’acció, coordinació i consens a les autoritats per a aconseguir la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana. La directora general d’Anàlisi i Polítiques Públiques, Ana Berenguer, ha indicat que és un estudi que s’ha realitzat a partir dels resultats obtinguts en les enquestes presencials a més de 4.000 valencians i valencianes en els mesos de juny i juliol de 2021.

L’altra pregunta de l’estudi era sobre l’opinió respecte a les polítiques públiques en la fase de recuperació de l’economia valenciana.

Tres preguntes que han permés al govern saber què opina la societat sobre la seua gestió en els àmbits estudiats. Les conclusions, diu Berenguer, son positives.

Segons el Baròmetre, un 46,5% de les persones enquestades diu sentir-se orgullosa de l’esforç realitzat per la societat valenciana i dels resultats obtinguts en la lluita contra la malaltia. Pel que fa a la gestió, més del 61% de la població creu que els polítics haurien d’esforçar-se per negociar i aconseguir acords. Una població contenta amb la gestió i que sempre demana un poc més als seus polítics.