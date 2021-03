El barri de la Muntanyeta de Carcaixent tindrà una nova plaça

Print This Post

L’últim tram de l’Avinguda de la Vieta es convertirà en una zona amable per a les activitats socials del veïnat i la mobilitat de l’alumnat de l’IES

En els pròxims mesos començaran les obres per a la rehabilitació i creació de la primera plaça peatonal dins el barri de la Muntanyeta, en el tram de l’Avinguda de la Vieta comprés entre els carrers Sant Josep de la Muntanyeta i Sant Vicent Ferrer. La intervenció consistirà en convertir este espai en una zona còmoda, segura i amable amb les persones baix els criteris d’accessibilitat universal i perspectiva de gènere. A més, es vol millorar la qualitat ambiental de l’entorn, mitjançant la pacificació del trànsit rodat i l’harmonització i dignificació de la imatge urbana de l’Avinguda durant el seu tram final.

La reurbanització de la Vieta suposarà una inversió aproximada de 268.000€ que es durà a terme amb fons municipals i dos subvencions de 127.000€ de l’IVACE i un altra de 9.000 € del pla IRTA de la Generalitat Valenciana. Les dos subvencions han estat concedides en reconeixement de les grans millores en termes d’estalvi energètic, mobilitat, recorreguts saludables i potencial estalvi en emissions de CO2.

En paraules de Lluís Candel, regidor de Territori, esta actuació és una «molt bona notícia ja que suposa transformar l’espai públic per a fer-lo accessible, segur i digne per a que totes les persones puguen passejar, jugar i disfrutar en comunitat». El regidor ha remarcat que la intervenció mantindrà «totes les coses bones que té la zona i resoldrà les deficiències com les mancances en accessibilitat i el conflicte existent entre el trànsit de vehicles i les persones vianants que empren este espai a diari, sobre tot en les hores d’accés a l’IES Arabista Ribera.»

Espai de proximitat per al barri

La proposta de reurbanització de l’Avinguda de la Vieta a Carcaixent té com objectiu principal oferir un espai públic de proximitat al barri per a l’encontre dels veïns i veïnes que reunisca les característiques d’un entorn saludable i segur. A més, també es busca en esta zona, especialment transitada per l’estudiantat de l’IES Arabista Ribera, l’ús de la mobilitat sostenible, millorant les condicions dels itineraris ciclo-vianants reduint la presència de l’automòbil i la seua velocitat, afavorint la convivència entre aquests, els vianants i les bicicletes.

En el projecte està previst el manteniment la vegetació existent complementant-la amb altres elements arbustius. En el paviment quedarà marcat el pas del Trenet per on antigament passava. En quant al mobiliari urbà, el projecte es concentra en mantindre i garantir els punts d’encontre entre veïns i veïnes de forma còmoda i facilitant l’estada en comú. A més, es deixa espai perquè el veïnat puga traure el seu propi mobiliari per estar “a la fresca” i permetre l’ús espontani de l’espai per a la convivència.

Respecte a les actuacions complementàries a la urbanització, aquestes versaran sobre la mobilitat: està prevista la rectificació de últim tram del Carrer Gandia, en el tram comprés entre l’Associació veïns i la redona d’Apotecari Bodí i també l’execució del projecte d’itineraris segurs per a l’alumant «Carcaixent en Ruta. Proposta de disseny participat dels itineraris de prioritat no motoritzada», realitzat en 2019 en col·laboració amb l’IES Arabista Ribera. Finalment, s’aprofitaran les obres també per renovar part de les xarxes d’aigua potable i sanejament.