El barri de Sant Marcel·lí de València lidera la recollida selectiva de residus orgànics dos anys i mig després d’haver protagonitzat la prova pilot amb els contenidors marrons

La producció total derivada de la recollida selectiva de residus orgànics a València se situa ja a prop del milió de quilos mensuals, el que suposa una mitjana superior al 10 per cent dels residus totals produïts a la nostra ciutat. Sis mesos després de la implantació del cinquè contenidor, el marró, en la meitat de València, el barri de Sant Marcel·lí lidera esta recollida selectiva d’orgànica, en arribar al 15% del total de residus generats. Amb les dades del primer semestre de vida del contenidor marró en el 50% de la ciutat l’Ajuntament estima que la reducció d’emissions de diòxid de carboni se situarà en vora 1.500 tones enguany.



Es dóna la circumstància que Sant Marcel·lí ja va ser un dels barris on va començar a finals de 2016, amb una prova pilot, la utilització del contenidor marró per arreplegar la fracció orgànica dels residus domiciliaris. També destaquen els percentatges de reciclatge aconseguits en altres barris, com ara la Llum (amb un 14% de residus orgànics), Soternes (amb un 13%) i altres barris i pobles com ara Massarrojos, Ciutat Universitària, Camí de Vera o Benimaclet –que també va protagonitzar juntament amb Sant Marcel·lí la prova pilot des de 2016-, amb vora un 11,5% de residus orgànics.



El balanç del primer semestre des de la implantació en la meitat de la ciutat del nou contenidor marrí «és positiu, acredita la forta conscienciació i col·laboració ciutadanes i permet reduir en vora un tres per cent el fem depositat en els contenidors grisos respecte a l’any passat».



Cobren un protagonisme especial entre les dades més positives de la recollida selectiva de residus orgànics les relatives als grans productors, és a dir, col·legis, hospitals, mercats i supermercats de Quatre Carreres i els Poblats Marítims. S’hi ha abastat la xifra d’un 62,7% de separació dels residus orgànics respecte de la producció total de residus, «un bon resultat que s’estendrà amb alts rendiments a la resta de grans productors de la ciutat».

REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO2

La recollida selectiva de residus orgànics comporta tot un seguit de beneficis, com ara la seua valorització en compost d’alta qualitat d’acord amb els paràmetres de la Directiva Europea mitjançant el seu tractament en una línia especial i diferenciada de la planta d’Hornillos de l’EMTRE.



Complementàriament, l’Ajuntament de València té aprovat el Projecte Clima 2018 per a l’estalvi d’emissió a l’atmosfera de diòxid de carboni o altres gasos d’efecte hivernacle entre els anys 2019 i 2022. S’estima que enguany eixa reducció serà de vora 1.500 tones d’emissions. «L’Ajuntament de València contribuïx així de forma decidida a la lluita contra el canvi climàtic i alhora aposta per una economia circular que permet revaloritzar part dels residus que es generen als domicilis de la nostra ciutat», ha explicat l’alcalde de València, Joan Ribó, qui ha agraït el treball implementat pel personal municipal i la «col·laboració imprescindible» de la ciutadania per «poder continuar avançant cap a la ciutat del futur que volem i mereixem».