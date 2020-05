El barri Russafa de València popular per les ofertes d’oci i hostaleria espera el seu torn per tornar

Print This Post

En Delorean Lounge Ruzafa obriran les seues portes en la Fase 2

El barri Russafa de València és dels més populars per gaudir del temps d’oci gràcies al seu encant i per la gran varietat d’ofertes que ofereix.

Per la crisi sanitària del coronavirus tots els negocis d’hostaleria i oci romanen tancats a hores d’ara.

Guille García,Gerent de Delorean Lounge Ruzafa, espera poder tornar a obrir el seu negoci quan siga segur.

Tenen 2 locals a Russafa i han decidit romandre tancats fins a poder passar a la Fase 2 i treballar amb major seguretat.

Durant la quarantena han buscat la fórmula per poder seguir connectats amb els seus clients i seguir oferint oci via online

Anem encaminats a una nova normalitat que obligarà a efectuar canvis en les relacions socials i en la manera d’oferir els servicis als clients.

Tant els negocis com els clients deuen ser conscients de la nova situació i ser responsables per mantindre els protocols de seguretat i higiene per seguir controlant els contagis.