El bebé hipopòtam de BIOPARC València es dirà Gori

Com a homenatge molt especial a les persones que ens han deixat durant aquestes setmanes i a les seues famílies, Gori fa referència al pare del cuidador que va trobar al bebé nounat, mort dos dies abans.



El xicotet ja gaudeix al costat de la seua mare de l’àmplia instal·lació en la cova de Kitum que ofereix l’única visió subaqüàtica d’Espanya i que, en entrar en la Fase 3 de la desescalada, ja podran contemplar els visitants del parc.

El bebé hipopòtam (Hippopotamus amphibius) nascut durant l’estat d’alarma el mes de maig passat ja té nom, Gori, en record del pare del cuidador que va trobar a l’hipopòtam nounat que havia mort dos dies abans. D’aquesta forma, l’equip de BIOPARC que ha estat treballat durant aquest temps amb coratge i lliurament per a mantindre el benestar animal i el parc en condicions òptimes, ha decidit que el nom seria un homenatge les persones que ens han deixat durant l’Estat d’Alarma i a les seues famílies.

La xicoteta cria, de la qual encara no s’ha pogut determinar el sexe i que segueix sense separar-se de la mare, evoluciona amb total normalitat i ja gaudeix de l’ampli aquari en la cova de Kitum, on podran veure’ls els visitants de BIOPARC a partir de l’obertura en la Fase 3 de la desescalada. Es tracta de l’únic centre en Espanya que recrea els hàbitats dels grans llacs i rius africans oferint una visió subaqüàtica dels hipopòtams convivint amb diferents espècies de peixos en una perfecta relació simbiòtica. Contemplar aquests moments tan entranyables d’aquests peculiars animals que passen la major part del temps submergits i nadant és realment impressionant. Especialment és meravellosa la imatge del bebé “jugant” i descobrint les seues habilitats aquàtiques al costat de la seua protectora i “enorme” mare.

Aquesta espècie està catalogada com a vulnerable en la llista roja de la IUCN (Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa) en aquest cas ens recorda la necessitat de protegir el seu hàbitat com a manera d’evitar l’extinció de l’espècie i d’aquesta manera reflexionar sobre la necessitat de cuidar els nostres entorns com a manera de preservar també la nostra salut.

L’equip de BIOPARC ja es troba ultimant els preparatius davant la imminent obertura en la Fase 3, que previsiblement serà la setmana pròxima. En aqueix sentit en breu es comunicarà la data concreta d’obertura i venda entrades que es realitzarà a través de la web de BIOPARC de forma anticipada, així com la reserva de visites de passades anuals. L’objectiu és garantir al màxim la qualitat de l’experiència amb els aforaments necessaris que oferisquen la seguretat i tranquil·litat als visitants.