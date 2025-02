El parc de conservació d’animals Bioparc de València ha organitzat activitats especials per a totes les edats amb la finalitat de compartir i commemorar aquests 17 anys de compromís amb la naturalesa. Tant el dissabte com el diumenge l’ambient festiu serà el protagonista i no faltarà el pastís per a les persones i, com sempre, per a diferents animals, amb les sorpreses per a les cries d’elefants i ximpanzés.