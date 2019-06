Print This Post

El Bonsai. Un art mil·lenari que dóna vida i ajuda al ser humà.



El Bonsai és un art mil·lenari, regalat al món, primer per la naturaletza la qual abasteix a l’home d’arbres i llavors i segon per a que aquells cèlebres Monges Taoistes que se enriquiren amb la seua creativitat i religiositat meditada, sent els precursors de tals treballs i bellea. Així ens ho fa saber José Martínez el responsable dels Bonsais.

Així ho definix José Martínez, el cuidador dels Bonsais que hi han en el Hogar Santa Teresa Jornet d’Alzira i que se venen a benefici d’esta residència.

Segons Martínez el Bonsáis és como tot en la vida, sentiment, amor i satisfacció interior, el qual et crida a la meditació creant en un mateix un èxtasis que et regala eixe sentiment per a crear junt amb la naturaletza i els anys de bellea.

José Martínez ha donat tots els bonsáis que ell ha criat i cuidat des de fa anys per a l’Hogar Santa Teresa Jornet, així tot el que se venga anirà en ajuda a esta residència.