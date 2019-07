!!!EL BOOM DELS LLOGUERS¡¡¡¡ Si tens la idea de llogar o hipotecar-te ¡ATENT! Mínim hauràs de tindre un 30 per cent estalviat.

Print This Post

Temps roïns per al lloguer, el seu elevadíssim preu, i les condiciones hipotecaries més complicades dels últims 15 anys, fan quasi impossible l’accés a un nou habitatge.



La situació no diferencia joves de majors, per sobretot en els primers allarga l’estança en casa dels pares pels problemes econòmics de pagos per a la independització.



Per part del sector immobiliari, es posa de manifest que les institucions són les úniques responsables de regular la situació, i que la solució més important d’una banda seria posar en marxa de nou els habitatges VPO, en aquest moment quasi desestimades i d’altra banda regular les condicions hipotecàries per tal de facilitar l’accés a qualsevol persona interessada.