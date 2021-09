El Botànic acull l’exposició itinerant ‘Usos artesans i industrials de les plantes en la Comunitat Valenciana’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Des del dijous 23 de setembre al 31 d’octubre els interessats podran visitar aquesta mostra expositiva en el Jardí Botànic de la Universitat de València. Aquesta mostra, produïda pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, té per objecte posar en valor els usos artesans i industrials de les plantes, que no sempre es poden substituir per altres materials.

Aquest matí, a les 12:30 hores, s’ha inaugurat l’exposició itinerant Usos artesans i industrials de les plantes en la Comunitat Valenciana. Han estat presents en l’acte el vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla; el director del Jardí Botànic, Jaime Güemes; els comissaris de l’exposició Isabel Mateu i José Plumed; i Amadeo Frías, representant de Caixa Popular, entitat que ha finançat la mostra.

Aquesta exposició ha sigut produïda pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, i en ella han col·laborat Caixa Popular, el Jardí Botànic i els Vicerectorats d’Investigació i d’Innovació i Transferència. L’exposició ha sigut comissariada per Isabel Mateu i José Plumed. El seu objectiu bàsic és posar en valor els usos artesans i industrials de les plantes, que no sempre es poden substituir per altres materials.

“És una mostra de la simbiosi que hi ha entre la biodiversitat i la tradició valenciana, que ha anat adaptant-se a la utilització d’aquests recursos naturals amb molt d’enginy per a traure el seu propi profit”, així ho ha recalcat el Vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, Jorge Hermosilla. El vicerector també ha elogiat el treball realitzat per la professora Isabel Mateu i els col·laboradors dels quals s’ha envoltat, especialment el fotògraf i arboricultor José Plumed, “tots dos estan estretament relacionats amb una de les nostres institucions més preuades, el Jardí Botànic. Ella ha sigut la seua directora durant diversos anys i ell ha treballat durant molts més en la cura directa i manual dels seus meravellosos exemplars. Una experiència que es reflecteix en aquesta exposició, en la qual plasmen els seus coneixements i anys d’estudi amb amenitat sense faltar mai al rigor científic que sempre ha sigut la guia i nord de la Universitat de València.”

“A través dels 32 panells que componen l’exposició, tractem d’aportar coneixement sobre plantes amb usos artesanals o industrials actuals que creixen en el nostre territori com a autòctones, naturalitzades o cultivades i amb un arrelament cultural intens a la Comunitat Valenciana”, explica la comissària Isabel Mateu (Departament de Botànica i Geologia). “Tractem d’integrar el coneixement de les plantes, els seus caràcters biològics i ecològics, amb els processos necessaris en cada cas per a l’obtenció dels productes acabats, sense oblidar les tradicions culturals associades. A més, intentem documentar científicament la correlació entre el material vegetal empleat i la qualitat el producte final. En aquest sentit, una de les conclusions és que no sempre es poden substituir les plantes per altres materials”, apunta l’altre comissari de la mostra José Plumed (Jardí Botànic de la Universitat de València).