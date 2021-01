El burjassotenc Jordi Torrijos crea una nova APP gratuïta, en aquest cas, perquè bars i restaurants puguen enviar menjar a domicili

Print This Post

Ja ho va fer en ple confinament amb una App en la qual es podien consultar els comerços oberts, els seus horaris, la seua adreça i la seua ubicació per a facilitar les compres a les veïnes i els veïns de Burjassot. I ho ha tornat a fer de nou. El burjassotenc Jordi Torrijos ha creat en aquesta ocasió una App, també gratuïta, perquè bars i restaurants del municipi puguen enviar menjar a domicili online.

Aquesta acció s’uneix a la que està duent a terme l’Ajuntament de Burjassot, a través de CEMEF, per a elaborar també un llistat d’establiments d’hostaleria, bars, cafeteries, restaurants i establiments d’oci i entreteniment que romanguen oberts perquè presten servei de recollida de menjar i/o beguda en el local, amb cita prèvia, o enviament a domicili. S’indicarà el local, el telèfon i l’horari del mateix perquè la ciutadania puga posar-se en contacte amb ells.

El mateix succeirà amb els comerços no essencials del municipi ja que els seus horaris s’adaptaran al tancament a les 18.00 hores. Per aquest motiu, també es donarà a conéixer per part del Consistori, en el moment en el qual els comerços l’informen, del llistat de comerços oberts i els seus nous horaris.