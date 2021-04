El C. C. Ribera del Xúquer amplia la seua oferta d’oci infantil, un al·licient per a l’oci familiar

Connect on Linked in

El Centre inaugura el seu nou servei de maquillatge infantil, que s’uneix als 3 parcs per a xiquets i a la Ludoteca que, des d’el mes de març passat, romanen obertes.

Tots aquests serveis i espais, que compleixen amb totes les mesures d’higiene i aforament, responen sota el paraigua d’una gran oferta d’oci infantil i adult que el Centre ofereix per a tots els seus públics.

Els seus parcs infantils estan compostos per dos exteriors i un interior, sent aquest últim l’únic parc sostenible de la comarca fet amb residus no plàstics.

El centre comercial Ribera del Xúquer continua ampliant la seua oferta d’oci, dirigit a totes les famílies, amb la finalitat d’assegurar-los una jornada de compres i diversió per totes les seues instal·lacions i garantir-los, d’aquesta manera, la major normalitat possible i la millor experiència d’usuari en el Centre Comercial.

Per a això, el centre ha posat a la disposició dels més xicotets una àmplia varietat d’activitats lúdiques infantils com el seu nou servei gratuït de maquillatge infantil, disponible els divendres i dissabtes de 16.00 a 20.00. D’aquesta manera, aquesta nova activitat s’uneix al servei de Ludoteca del Centre i als 3 parcs infantils que, des del passat dia 15 de març, romanen oberts, sota totes les mesures de seguretat establides com a sol·licitud de cita prèvia, control d’aforament o higiene, tant de les instal·lacions com del personal.

Totes aquestes activitats infantils s’acullen sota el paraigua d’una àmplia oferta d’oci per a tots els públics, on els pares podran deixar als seus fills d’una forma tranquil·la i segura, mentre gaudeixen d’una variada selecció de comerços i restauració, i on tots els xicotets podran gaudir mentre dels jocs i tallers que la Ludoteca de Ribera del Xúquer brinda per a tots ells, i sempre amb la supervisió d’un monitor.

Patricia Campos, gerent del Centre Comercial Ribera del Xúquer afirma que: “Alguna cosa que sempre ens ha definit del Centre Comercial Ribera del Xúquer és l’aposta per la nostra àmplia varietat d’oci i diversió, tant per als més xicotets com per als més adults, amb la finalitat de gaudir d’una jornada en família. Tot això sota la confiança de poder deixar als seus xiquets en bones mans, mentre es passegen per les nostres instal·lacions i gaudeixen d’un dia de compres pel centre, i amb la possibilitat de relaxar-se en la nostra planta de restauració, tant a l’interior dels locals com a les terrasses cobertes i a l’aire lliure”.

Els 3 parcs infantils es componen de 2 en el seu exterior i 1 en el seu interior. De fet, aquest últim, conegut com Rodaparc, es caracteritza per ser l’únic parc sostenible de la comarca que ha sigut construït amb materials no plàstics, seguint amb l’estratègia del centre cap al camí de la sostenibilitat i promovent l’estalvi, l’eficiència en el consum energètic i el menor consum d’aigua. I és que, el parc compta amb una zona construïda amb materials reciclats com a pneumàtics, residus industrials no tòxics i també amb materials naturals i biodegradables com la fusta.

Totes aquestes novetats es ja es troben disponibles en tots els canals del centre, i en el seu nou servei de WhastApp que Ribera ha activat amb la finalitat d’atendre totes les consultes i dubtes dels seus visitants, d’una forma àgil i directa, millorant amb això la immediatesa en les seues respostes.

Des que Ribera del Xúquer tornara a obrir les seues portes al juny de l’any passat, el centre ha garantit, en tot moment, les condicions òptimes quant a seguretat, autoprotecció i distància social. De fet, recentment el centre va renovar el segell ‘Disinfection Monitored’ de SGS, reforçant el seu objectiu per garantir la normalitat i la seguretat de tots els seus comerciants, empleats i visitants.