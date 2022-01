El C. C. Ribera del Xúquer amplia les dates del lloc de vacunació itinerant

Connect on Linked in

El punt de vacunació mantindrà el mateix horari: de les 10 a les 19 hores, des de hui fins al dimecres 5 de gener.

El centre és un dels espais de vacunació repartits per tota la comarca.



Per a dur a terme la vacunació de la població, s’ha habilitat el local al costat del Punt d’Informació del centre.

El punt de vacunació instal·lat en el Centre Comercial Ribera del Xúquer amplia les seues dates d’obertura, permetent als ciutadans acudir, sense cita prèvia, des del 3 de gener al dia 5, mantenint el mateix horari: de 10 del matí a 7 de la vesprada. Aquest lloc itinerant cerca animar a la població de la comarca a vacunar-se amb motiu de l’augment de contagis i les celebracions nadalenques.

D’aquesta manera, tots aquells que desitgen vacunar-se per primera vegada per a poder obtindre el passaport Covid o aquells que vulguen rebre una dosi de reforç poden fer-ho fins a la vespra del dia de Reis. El punt de vacunació estarà disponible en el local que es troba al costat del Punt d’Informació del centre.

Per a Patricia Campos, gerent del Centre Comercial Ribera del Xúquer: “Des de Ribera del Xúquer estem compromesos amb el nostre entorn i, per descomptat, amb els nostres clients. Per això, estem disposats a col·laborar en tot el necessari per a proporcionar un espai concorde als requeriments per a donar continuïtat al procés de vacunació”.