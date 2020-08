El Call Center i els servicis essencials d’atenció per a majors s’ampliaran fins al 31 desembre

Connect on Linked in

Pilar Bernabé: “garantir l’atenció i l’assistència de les nostres persones majors i que se senten acompanyades és i serà sempre la nostra prioritat”

La regidora d’Envelliment Actiu de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, ha anunciat que l’Ajuntament de València renovarà fins al pròxim 31 de desembre tots els servicis essencials d’atenció a les persones majors, inclòs el Call Center, que es van implementar amb motiu de la declaració de l’Estat d’Alarma per la pandèmia de la COVID-19. Estava previst que finalitzaren el dia 21 d’agost, però amb esta renovació s’estendran fins a final d’any.



Pilar Bernabé ha posat en valor el treball realitzat per Envelliment Actiu per a atendre “les persones majors que s’havien quedat en una situació especial de vulnerabilitat” i ha recordat que des de la regidoria “vam posar en marxa el call center per a persones majors en temps rècord, amb l’objectiu d’atendre’ls personalment i oferir-los servicis bàsics gratuïts com el Menjar a casa, assistència domiciliària i el repartiment de cistelles d’alimentació sostenible”. A més d’estos servicis, es van sumar els convenis de col·laboració amb la Fundació Amics de la Gent Major per a “oferir atenció i acompanyament telefònic diari perquè les nostres persones majors no se senten soles” i amb Jovesolides, per a “oferir-los teleacompanyament, i/o assistència en TIC´s i formació en les noves tecnologies”.



“Amb el decret del confinament, moltes de les nostres persones majors es van quedar soles a les seues cases, per la qual cosa des de l’Ajuntament de València actuem amb celeritat per a donar una resposta ràpida a les nostres persones majors, que són un dels sectors més vulnerables de la població”, ha assenyalat Bernabé. “Encara que estava previst que finalitzaren estos servicis el 21 d’agost, des d’Envelliment Actiu hem decidit prolongar-los fins al pròxim 31 de desembre”, ja que, ha continuat la regidora “garantir l’assistència i la seguretat de les nostres persones majors i que se senten acompanyades és i serà sempre la nostra prioritat des de l’Ajuntament de València”.



Cal ressaltar que durant el període de l’Estat d’Alarma, es van atendre a través del call center més de 5.000 teefonades. Es van repartir més de 37.000 menús diaris de menjar saludable calent als domicilis dels nostres majors i a través del servici d’assistència domiciliària s’ha prestat servici per més de 4.000 hores. Destacar també que de les telefonades rebudes al call center, un 70% correspon a dones. Així mateix, gràcia al conveni amb Creu Roja València s’han entregat més de 5.000 cistelles a les persones majors de la ciutat de València.



CALL CENTER I SERVICIS ESSENCIALS



Cal recordar que el servici de call center funciona ininterrompudament, de dilluns a divendres, des de les 8h fins a les 18h, en el telèfon 900 525 798 i que són els mateixos funcionaris els qui atenen les telefonades que reben per part de les persones majors. A través d’este call center, cada telefonada s’atén de manera personalitzada. En la majoria dels casos, els funcionaris escolten i resolen les qüestions diàries que els traslladen les persones majors.



En aquells casos que es detecten com d’extrema vulnerabilitat, l’Ajuntament posa a la disposició de les persones majors que així ho necessiten una sèrie de servicis gratuïts l’objectiu dels quals és auxiliar-los i garantir el seu benestar i servicis de primera necessitat. Estos servicis són els de “Menjar a Casa”, el Servici d’Atenció Domiciliària i el de Cistelles Bàsiques Alimentoses.



El primer d’ells, “Menjar a Casa”, consisteix en el lliurament diari a domicili del menjar del migdia de dilluns a diumenge. En data de hui, són al voltant de 400 les persones majors que es veuen beneficiades diàriament d’estes ajudes. Mitjançant el lliurament en les llars d’estos menjars es pretén garantir una nutrició adequada a les necessitats i patologies de la persona a la qual es destina, tenint en compte la seua situació, la prescripció mèdica de la dieta que requerisquen i d’acord amb la valoració professional corresponent.



Per part seua, el Servici d’Atenció Domiciliària se centra en proveir servicis de suport presencials a les persones majors en les seues llars. En este sentit, es fan tasques generals d’atenció, com les de fer compres domèstiques o de medicaments, juntament amb tasques d’atenció personals. Estes últimes engloben la prestació d’ajudes en la neteja personal i higiene d’aquelles persones enllitades o que patisquen d’incontinència, tasques de suport a la mobilitat com alçar-se i caminar, a més d’altres tasques específiques segons requerisca cada persona.



Finalment, el servici de Cistelles Bàsiques Alimentoses consisteix en el repartiment d’una sèrie d’aliments seleccionats amb el propòsit de preparar menús saludables i nutritius, en les quals s’inclouen també productes d’higiene personal. Este servici és finançat íntegrament per l’Ajuntament i es duu a terme en col·laboració amb Creu Roja, que s’encarrega de la distribució d’estes cistelles en les llars de les persones beneficiades. En l’actualitat es reparteixen 50 cistelles diàries i, des de la seua activació a la fi de març, s’han entregat més de 5.000 cistelles a les persones majors de la ciutat de València.