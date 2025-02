El camp valencià, en alerta per l’augment del SMI

El sector agrícola es divideix davant l’augment del SMI: beneficis per als treballadors, però costos alts per als empresaris

Reclamacions i crítiques: el sector agrari exigeix compensacions davant l’impacte de la pujada del salari mínim

La pujada del Salari Mínim Interprofessional beneficiarà al 40% dels treballadors del camp, però els empresaris agraris reclamen compensacions per no veure’s afectats. Segons Comissions Obreres, fins a 159.600 jornalers a jornada completa cobraran el SMI en 2025, el que suposa un increment respecte als 128.200 de l’any anterior.

El Consell de Ministres ha aprovat un augment del 4,4%, situant el salari mínim en 1.184 euros bruts al mes en 14 pagues. Els sindicats celebren la mesura, destacant que beneficiarà especialment als peons i treballadors amb les categories més baixes, mentre que els empresaris, com ASAJA, alerten que la mesura els suposarà un cost inassumible sense ajudes fiscals.

ASAJA calcula que el cost real per empresari agrícola serà de 1.925 euros per treballador, incloent-hi cotitzacions i IRPF, i lamenta que la mesura s’haja aplicat sense negociació prèvia. També COAG i la Unió de Unions critiquen la falta de compensacions per a un sector que ja suporta una elevada càrrega de costos.

El sector agroalimentari en conjunt expressa preocupació per l’efecte en els costos de producció, amb el temor d’un efecte dominó que afecte tota la cadena de subministrament i puga reduir la competitivitat de les explotacions agràries.