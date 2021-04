El campament social de Pasqua de Mislata torna per vacances

Connect on Linked in

El col·legi Ausiàs March acull, sota estrictes mesures de seguretat sanitàries, aquest programa social pioner de l’Ajuntament que garanteix tres menjars al dia als xiquets i xiquetes participants

Carlos F. Bielsa: “Els nostres campaments socials s’emmarquen dins de les polítiques per a les persones, que per a Mislata i aquest Ajuntament són el primer. Vam ser pioners en aquesta mena de programes i seguir-nos treballant perquè cap família es quede sense cobrir les necessitats nutricionals dels seus fills i filles”

Després d’un any d’aturada obligatòria, que va coincidir amb el confinament total del país, el campament social de Pasqua, organitzat per la regidoria de Benestar Social, ha tornat per a assistir a xiquets i xiquetes del municipi amb necessitats especials durant les vacances de Setmana Santa i per a ajudar a conciliar a aquelles famílies que més el necessiten. Vint-i-un xiquets i xiquetes de Primària i tretze d’Infantil, acudeixen a les instal·lacions del Col·legi Públic Ausiàs March on es desenvolupa aquest programa pioner baix estrictes mesures de seguretat, que combina activitats lúdiques amb menjador, garantint tres menjars al dia als xiquets i xiquetes beneficiaris.

Com afirma l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “organitzar activitats amb menors i en temps de pandèmia és una cosa molt complexa. Encara així, des de l’Ajuntament no podíem deixar d’ajudar a les famílies que més el necessiten i hem fet un gran esforç per a crear un entorn segur on aquests xiquets i xiquetes puguen passar-lo bé i, el més important, garantir-los una alimentació durant les seues vacances”.

Enguany, a causa de les circumstàncies sanitàries, el campament de Pasqua s’ha dut a terme amb mesures excepcionals. Tots els xiquets i xiquetes que acudeixen, segueixen un estricte protocol de seguretat sanitari amb presa de temperatura a l’entrada, desinfecció constant de mans, entrada al campament per torns per a evitar aglomeracions, la separació de 1,5 metres entre menors en el menjador, així com l’ús de màscara.

Una vegada en les pròpies instal·lacions del col·legi Ausiàs March, prenen el menjar agrupats per edats i supervisats en tot moment per monitors qualificats i amb totes les mesures de precaució. En finalitzar, els i les menors pertanyents a 31 famílies se’ls entreguen el berenar i el desdejuni de l’endemà. Com explica el regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, “fa huit anys, Mislata va ser el primer ajuntament valencià que va obrir els menjadors escolars en vacances. Des de Serveis Socials detectem una greu manca per a moltes famílies i no podíem deixar a ningú arrere. Estem molt feliços que gràcies a les polítiques per a les persones com aquest programa arribem a aquelles famílies que més el necessiten”.