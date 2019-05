El Campionat d’Espanya de Patinatge de Velocitat de Paiporta reunirà centenars d’esportistes de tot l’estat

Connect on Linked in

La competició ha sigut presentada aquest dimarts i se celebrarà els dies 4 i 5 de maig a la pista de patinatge de la localitat de l’Horta Sud

Paiporta acull els dies 4 i 5 de maig el Campionat d’Espanya de Patinatge de Velocitat. La competició s’ha presentat aquest dimarts a l’Ajuntament de la localitat de l’Horta Sud, en presència de l’alcaldessa, Isabel Martín, el president del club, Carlos Tomàs, i el president de la Federació Valenciana de Patinatge, Vicent Martí. A més, també han acudit les 17 patinadores i patinadors del club local que formaran part de la competició.

El Campionat d’Espanya de Patinatge de Velocitat reunirà a Paiporta a 320 corredores i corredors de 81 clubs arribats de totes les autonomies, en les categories des d’aleví a juvenil. Les competicions es repartiran en tres sessions: dissabte de matí, a partir de les 9.00 hores, dissabte de vesprada, i diumenge de matí.

La competició es pot celebrar gràcies a que la nova pista de patinatge de Paiporta està homologada i compleix els estàndards internacionals que marquen els diferents ens federatius.

El patinatge de velocitat és una disciplina encara minoritària, tot i que és molt espectacular per a l’espectador o espectadora. El tipus de proves són similars a les del ciclisme en pista, amb proves de llarga i curta distància, per equips i individuals.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha convidat a tota la comarca a acostar-se a qualsevol de les proves al llarg de tot el cap de setmana per a conéixer el patinatge de velocitat, i també per a donar suport a les patinadores i patinadors valencians.

El president del club de patinatge de velocitat de Paiporta, Carlos Tomás, ha posat en valor el treball que hi ha darrere del gran nivell de tots i totes les participants. A més, ha subratllat com aquest esport és un exemple d’igualtat i integració, ja que en moltes categories hi ha majoria de dones. De fet, en la representació paiportina, les patinadores son majoria.

Per la seua banda, el president de la Federació Valenciana de Patinatge ha posat en valor el gran nivell dels 320 patinadors i patinadores participants, que han hagut de superar proves prèvies a escala autonòmica per a arribar a aquesta cita. Açò ha motivat que el nivell en aquesta cita siga màxim.

L’activitat començarà dissabte 4 de maig a partir de les 9.00 hores, tot i que la pista de patinatge de velocitat, situada al carrer Jaume I de Paiporta, serà intensa en els pròxims dies, ja que molts dels clubs participants es troben ja a Paiporta per a realitzar entrenaments i adaptar-se a la pista.