El Campus d’Estiu d’Alfafar acull una jornada sobre el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

Connect on Linked in

Tres grups del Campus de 11 i 16 anys d’edat van participar en diverses activitats i dinàmiques sobre les necessitats de les i els companys amb TEA, la diversitat de capacitats o la lateralitat en el funcionament del cervell.



La jornada de conscienciació, organitzada per l’equip de monitors de necessitats educatives especials, va nàixer a partir de la curiositat de les i els propis alumnes del Campus per conéixer les característiques de l’alumnat amb aquest trastorn i per saber com ajudar-los i incloure’ls.

El Campus d’Estiu organitzat conjuntament per l’Ajuntament d’Alfafar i el Complex Esportiu Municipal d’Alfafar SUMA Fitness Club ha acollit una jornada d’informació i conscienciació sobre les particularitats i necessitats especials de les persones amb el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Una psicòloga, els monitors especialitzats en necessitats educatives especials i l’equip al complet del Campus d’Estiu d’Alfafar han coordinat una activitat que no estava programada inicialment i que s’ha impulsat gràcies a l’interés dels mateixos alumnes i alumnes del Campus, els qui, després de compartir aquestes setmanes amb companys i companyes amb aquest trastorn, volien tindre una major informació per a ajudar-los en la seua inclusió i en la seua relació amb els altres.

D’aquesta forma, al llarg del dia d’ahir, tres grups d’alumnes de 11 i 16 anys van participar en una jornada de conscienciació, celebrada en l’IES 25 d’Abril, que ha inclòs diverses xarrades informatives enfocades en la diversitat de capacitats, en les característiques de les persones amb TEA, la lateralització funcional del cervell i la inclusió, entre altres.

Amb una metodologia participativa, les i els alumnes han realitzat diverses dinàmiques amb les quals han pogut posar-se en la pell d’una persona autista, desmuntar falsos mites sobre aquest trastorn i se’ls ha proporcionat claus pràctiques o consells per a relacionar-se amb els seus companys i companys amb TEA. Uns consells que han rebut de primera mà gràcies a la xarrada enriquidora del pare d’un dels alumnes del Campus.

El Campus d’Estiu de l’Ajuntament d’Alfafar, que finalitzarà el pròxim 31 de juliol, és un programa d’oci i temps lliure que, mitjançant la pràctica esportiva adaptada a cada edat, jocs i tallers promou la comunicació, la participació, la creativitat, el respecte i la igualtat a través d’una metodologia col·laborativa, i en el qual es pretén que tot l’alumnat, independentment de les seues diverses capacitats o necessitats especials, convisca en igualtat.