Tot el material recopilat que ha sigut enviat a Associacions, Centres Educatius i Entitas Culturals tan de dins com de fora del municipi servirà, entre altres finalitats, com a ferramenta de treball per a les persones docents per treballar a l’aula de forma lúdica i divertida el Cant de la Carxofa

El Cant de la Carxofa és una de les senyes d’identitat culturals més importants d’Alaquàs que recentment ha sigut informat favorablement per la Comissió tècnica del Servei de Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana i en breu serà declarat Bé de Rellevància Local Immaterial. Per aquest motiu, i amb la intenció de continuar protegint i donant a conéixer aquest Cant per tal d’apropar-lo a la ciutadania, l’Ajuntament d’Alaquàs, l’associació Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, la Unió Musical d’Alaquàs i Caixa Popular han posat en marxa una iniciativa de promoció per tal de fer partícip totes les veïnes i veïns d’aquesta festa.

A través d’aquesta iniciativa, les entitats organitzadores han distribuït a associacions, col·lectius, centres educatius així com entitats culturals de tota la Comunitat Valenciana un USB que conté enregistraments en àudio de la nova adaptació musical del Cant, dos karaokes per convidar a les persones interessades a gaudir i aprendre el cant i partitures i documents sobre la composició musical com ara una auca, una unitat didàctica i un informe. Tots aquests continguts es poden descarregar també a aquest enllaç: https://www.alaquas.org/monografies/cantdelacarxofa.

L’objectiu d’aquesta acció és aconseguir la màxima difusió i que servisca també com una ferramenta de treball per a les persones docents dels centres educatius així com per a les associacions tant locals com les de fora del municipi. A més, tant els karaokes com els enregistraments d’àudio estan pensats per poder treballar a l’aula de forma lúdica i divertida el Cant de la Carxofa, a més d’oferir a l’alumnat la possibilitat de conèixer i interessar-se per les nostres tradicions.

El Cant de la Carxofa, Festa d’Interès Turístic de la Província de València, és una composició musical i tradicional del segle XVII que sols perviu a municipis de l’àrea metropolitana com és el cas d’Alaquàs i que se celebra cada 8 i 9 de setembre en devoció als patrons de la ciutat, la Mare de Déu de l’Olivar i el Crist de la Bona Mort amb motiu de les Festes Majors.