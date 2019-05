El cantautor Juanjo Pérez ofereix aquest divendres a Almussafes un recital titulat ‘Intacto’

Connect on Linked in

El concert forma part de la iniciativa ‘Nits amb la cultura’, impulsada per l’Ajuntament

Tindrà lloc en la cafeteria del Centre Cultural a les 22.30 h i prèviament es durà a terme un sopar per a la qual és necessari inscriure’s

Aquest divendres 10 de maig es durà a terme en la cafeteria del Centre Cultural d’Almussafes una nova edició de ‘Nits amb la cultura’, la iniciativa impulsada per l’Ajuntament de la localitat amb la qual periòdicament es plantegen a la ciutadania diferents activitats relacionades amb la música, la poesia o el teatre, entre altres disciplines artístiques. En aquesta ocasió, el músic Juanjo Pérez interpretarà una selecció de les seues millors cançons en un recital que porta per títol ‘Intacto’. El concert, que serà gratuït i amb entrada lliure, començarà a les 22.30 hores i una hora abans hi haurà un sopar d’entrepà per a la qual serà necessari adquirir els corresponents tiquets.

Els amants de la música d’Almussafes i dels pobles del seu entorn podran gaudir aquest divendres 10 de maig a la nit d’un concert acústic en el qual el cantautor valencià Juanjo Pérez interpretarà una selecció dels seus millors temes en directe a guitarra i veu. Seleccionat en la categoria de cançó d’autor en el Cicle ‘Emergents al Palau’, Pérez va compondre ‘Serem el vent’, la cançó oficial de la Volta a Peu de València, i al costat d’altres músics forma el grup de pop valencià ‘Capvespre i Mirall’.

El recital, que se celebrarà a les 22.30 hores en la cafeteria del Centre Cultural i l’accés del qual és lliure i gratuït fins a completar l’aforament de la sala, forma part de la iniciativa ‘Nits amb la Cultura’, amb la qual l’Ajuntament d’Almussafes programa periòdicament diferents propostes artístiques en un format íntim i en el qual la proximitat amb el públic és un dels seus principals senyals d’identitat.

Seguint amb l’estructura habitual d’aquest cicle, una hora abans de l’inici de l’actuació, a les 21.30 hores, començarà un sopar de cabasset per a la qual sí que és necessari inscriure’s prèviament en la mateixa cafeteria. Amb un cost de tres euros, el tiquet inclou la beguda i les ensalades i les persones assistents tan sols hauran de portar l’entrepà o encarregar-lo amb antelació en la cantina de la infraestructura.

Aquest mateix mes de maig, el divendres 31, ‘Nits amb la cultura’ tornarà amb una vetlada dedicada a la poesia i que, organitzada pel Grup Poètic Argila de l’Aire, en col·laboració amb Dones Progressistes i la Fera Teatre, donarà l’oportunitat al públic de llegir en directe davant les persones assistents els versos que més els agraden.