El canvi de fanals a Alzira amb sistema led en el nucli urbà i centres esportius i educatius permet un estalvi de 46.000 euros

Aconseguir estalviar energia en el nucli urbà s’ha convertit en la principal prioritat per a la Regidoria de Serveis Urbans. El treball dut a termini al llarg dels últims mesos està donant els seus resultats tal com es desprén de les següents dades:

S’han canviat els fanals amb sistema led a les zones dels carrers Gandia, Josefina Fernández i els seus voltants; a les places del Carbó i del Sufragi; als carrers Nostra Senyora de Luján, Tejar Martí, Progrés, Rei en Jaume i Cervantes; a la barriada d’Albuixarres-Camí Fondo, la qual cosa ha permés rebaixar els quilovats en 25.796, fet que suposa un estalvi anual de 28.092 euros.

A açò cal afegir els més de 18.000 euros estalviats entre els mesos d’abril i agost als centres esportius i escolars, resultat de la disminució de potències degut al confinament.

«Si sumem el total de les xifres els alzirenys s’han estalviat més de 46.000 euros en tan sols uns mesos gràcies a la bona pràctica que s’està implementant des del departament encarregat de la gestió de l’enllumenat públic i de centres que depenen de l’Ajuntament, la qual cosa dona un resultat altament positiu que contribuïx no només a l’estalvi energètic, amb el consegüent benefici per al medi ambient i l’efecte hivernacle, sinó també per a les arques municipals», segons el regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual.

A més, el regidor ha mostrat l’interés de seguir amb el canvi de fanals, tant en el nucli urbà com en els polígons industrials, degut al bon resultat en l’estalvi energètic. La pròxima actuació es realitzarà en la barriada Sant Judes, Hospital de Santa Llúcia, Dos de Maig i carrers del voltant.