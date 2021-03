El canvi de gespa natural a artificial en la Gran Via de la Comunitat Valenciana d’Alzira suposarà cinc mil metres cúbics d’estalvi d’aigua anual

Connect on Linked in

El tram central de la Gran Via de la Comunitat Valenciana, en Tulell, està sent objecte de transformació, s’eliminarà la gespa natural i es substituirà per gespa artificial i grava. Amb esta acció es perseguix evitar un consum excessiu d’aigua, un dels objectius marcats per la Regidoria de Serveis Urbans per a esta legislatura i que ja s’ha vist plasmat en les diverses actuacions a les rotondes de la ciutat amb l’eliminació de la gespa natural.

«Volem fer d’Alzira una ciutat més sostenible i per aconseguir-ho hem de realitzar accions com la que s’està portant endavant en Tulell, la qual cosa permet un important estalvi de recursos hídrics i només per això paga la pena la transformació de les zones enjardinades en espais on no siga necessari la utilització d’un bé tan preuat com l’aigua», segons el regidor encarregat de l’àrea, Fernando Pascual.

El procés de canvi es farà de manera gradual al llarg de tota la rambla. Una vegada es canvien els 3.000 metres quadrats de gespa natural per artificial hi haurà un estalvi d’aigua anual de 5.000 metres cúbics.

«Un estalvi molt important i necessari que poc a poc situen a Alzira com a ciutat capdavantera en el consum d’aigua en les zones enjardinades, a més amb la gespa artificial aconseguim una aparença perfecta sense importar l’època de l’any, hi ha menys manteniment, i no necessita pesticides ni tampoc fertilitzants», segons el regidor.