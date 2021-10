El cap de setmana faller deixa 3 casos nous de COVID-19 a la ciutat d’Alzira

Connect on Linked in

Alzira ha superat el llindar dels 50 casos per cada 100.000 habitants en l’última actualització de les dades de contagis per COVID-19 que realitza periòdicament el Departament de Salut Pública. En total, a Alzira hi ha 24 casos actius. En els últims tres dies, s’han registrat 3 casos nous i la incidència acumulada se situa en 51,74 casos per cada 100.000 habitants.

Com ha explicat la regidora de Salut de l’Ajuntament d’Alzira, Gemma Alós, Alzira té dos casos més que la setmana passada, però també és cert que en els últims set dies no tots els dies s’han comptabilitzat casos nous. La setmana passada parlàvem del fet que havíem viscut cinc dies consecutius amb nous casos, esta setmana s’ha trencat esta tendència.

No obstant això, la regidora recomana a la població que hem de continuar actuant amb prudència i responsabilitat, sobretot ara amb esta nova normalitat. Així mateix, Alós recorda que la vacunació continua als centres de salut. Prop del 90 % de la població en edat de vacunar ja té la pauta completa, però existix encara una agenda oberta perquè totes aquelles persones que no s’hagen vacunat pel motiu que siga, puguen fer-ho.

A més, ha informat que pròximament s’habilitarà a l’aplicació +Salut i a la web de la Conselleria de Salut Pública la possibilitat de demanar cita prèvia directament per a la vacuna». De moment, aquelles persones que vulguen obtindre cita per a vacunar-se han de posar-se en contacte amb el seu centre de salut, on els donaran data i hora per a poder acudir.

Des de l’Ajuntament d’Alzira desitgen que totes les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i agraixen a la ciutadania la seua participació en la vacunació i el compliment de les mesures amb responsabilitat, ambdós essencials per a poder recuperar la normalitat.