El capità del Family Cash Alzira FS fa balanç de la primera fase i veu un “punt d’inflexió” en l’últim triomf a Castelló

Connect on Linked in

Jose Carlos Iñigo: “Hem d’estar contents amb els 19 punts”

El Family Cash Alzira Futbol Sala haurà de continuar lluitant per la salvació en 2a Divisió en la fase de descens, que arrancarà aquest mateix cap de setmana. Encara que al principi es va instal·lar dins dels quatre llocs que acabarien tenint bitllet per a jugar la fase d’ascens (la qual portava amb si la permanència automàtica), una ratxa de nou partits sense guanyar va portar a l’equip als llocs de baix.

Finalment s’ha quedat amb 19 punts, només quatre per davall dels llocs privilegiats, cosa que malgrat l’absència de victòries tampoc és cap catàstrofe. De fet, així ho comenta el seu capità, Jose Carlos Iñigo, fent balanç del primer tram: “hem d’estar contents amb els 19 punts, és cert que hi havia un sedàs, per conforme està organitzada la competició, i aqueixos punts ens han sigut suficients, però no ens hem de desviar del nostre objectiu”.

El *alzireño ha reconegut en una entrevista en AFSTV que “la victòria a Castelló serveix per a agafar seguretat i confiança”. “Crec que pot ser el punt d’inflexió de cara a la segona fase”, vaticina el capità, qui no amaga que una de les lloses d’aquestes jornades ha sigut l’absència de públic en la graderia. “És trist veure el pavelló buit, així que tenim moltes ganes que la gent puga tornar a entrar, que siga a prop i poder gaudir del seu suport en cada partit”, conclou.

El conjunt alzireny és tercer en la nova classificació composta per nou equips, dels quals baixaran quatre. Si bé és cert, els equips arribats de l’altre grup tenen dos partits menys, cosa que s’anirà equilibrant amb el pas de les jornades. Els de de Braulio Correal jugaran aquest dissabte en Rivas (a les quatre de la vesprada) a la recerca d’una victòria que consolide un anhelat canvi de dinàmica.