El CAR de Mislata rep la visita de la Secretària d’Estat de Migracions

El Centre d’Acolliment a Refugiats de Mislata va comptar ahir amb una visita institucional de la nova Secretària d’Estat de Migracions, Hana Jalloul, al costat del Subdelegat del Govern, Rafael Rubio, i representació del Comité Acnur-València. Van ser rebuts per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, al costat del director del centre, Felipe Perales.



Per a Carlos F. Bielsa: «La funció del centre és imprescindible per a fer de la nostra ciutat un lloc més acollidor i solidari, sensible amb els conflictes internacionals que porten a moltes persones a fugir dels seus orígens»

Les instal·lacions dependents del Ministeri de Migracions a Mislata compten amb una àmplia trajectòria, dècades de treball per facilitar la inserció i la protecció social a persones refugiades. Així, la Secretària d’Estat de Migracions, Hana Jalloul, va voler desplaçar-se ahir a Mislata per a conéixer el centre i al personal que presta servei diàriament a les més de cinquanta persones demandants d’asil i refugiades que s’allotgen, rebent formació i assistència social en les instal·lacions.



La presència del CAR té molt calat en el teixit social de Mislata, i l’alcalde, Carlos F. Bielsa, va posar l’accent després de la visita que “comptar amb el centre en el nostre terme municipal ens enriqueix, ens fa ser una ciutat més multicultural, més acollidora i més solidària si cap”. I és que en el centre conviuen famílies de diferents nacionalitats, persones que han hagut de fugir del seu país per motius polítics.



La visita a les instal·lacions, guiada pel director del CAR de Mislata, Felipe Perales, va discórrer pels diferents espais i sales de l’edifici, que compleix ara 30 anys d’història. El centre alberga, a més de les habitacions de residència temporal per a les persones demandants d’asil, un gabinet de treballadors socials, psicòloga, mediadores comunitàries, menjador, i sala d’informàtica mitjançant la qual aprenen nocions bàsiques d’ofimàtica i internet, eines que els permeten buscar una ocupació a les persones refugiades.



Així, tant la Secretària d’Estat com el Subdelegat del Govern van poder conéixer de primera mà les estades del centre i conversar amb el seu personal, que va explicar l’evolució que ha viscut l’edifici al llarg dels anys, així com les demandes i reptes de cara a projectes de futur.