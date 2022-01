El carrer d’Entre Naranjos es remodelarà per a facilitar l’eixida d’Alzira des de la zona industrial, comercial i de l’Hospital

Print This Post

Pròximament començaran les obres per millorar la circulació de vehicles per la CV-43

Tindran una durada de tres mesos i un cost de 332.468 €

Descongestionar el trànsit en la redona de les Fulles és l’objectiu de la remodelació del carrer d’Entre Naranjos, al voltant de l’àrea industrial i comercial de la Carretera d’Albalat. A hores d’ara, s’ha iniciat el tràmit d’expropiació i, una vegada tancat, s’hi iniciaran les obres, que tenen una durada prevista de tres mesos.

Estes obres són finançades per l’Ajuntament d’Alzira i la Diputació de València, mitjançant el Pla d’inversions 2020-2021. El passat mes d’octubre es va iniciar l’expropiació de terrenys i ara s’han adjudicat les obres per 332.468 euros. L’objectiu és que el carrer d’Entre Naranjos es desdoble entre l’avinguda de la Voluntat Popular i el carrer dels Drets de la Infància, tram que es convertirà en una via de dos sentits.

L’objectiu, segons declara la regidora de Seguretat i Urbanisme, Sara Garés, «és millorar la circulació per als vehicles que no entren al nucli urbà i volen eixir de la zona industrial, de la zona comercial i de l’Hospital per la ronda nord. D’esta manera, baixarem en un percentatge bastant alt el trànsit a la rotonda de les Fulles i es podrà accedir més fàcilment al pont de la CV-43.»