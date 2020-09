El cartell Volarem, de Cristóbal Aguiló, guanya el concurs per a anunciar l’efemèride de la festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí

Connect on Linked in

Algemesí ret homenatge “a tota la gent que treballa i dona la vida per a mantindre la salut i l’esperança”

Un colorista vol de papallones amb els tons dels rituals i les danses que emergeix de la imatge de la Mare de Déu de la Salut, obra de Cristóbal Aguiló, anuncia enguany l’efemèride de la celebració més característica d’Algemesí. La festa s’ha suspés a causa de la pandèmia però l’habitual concurs de cartells ja estava convocat. El jurat ha presentat en la sala de plens municipal el cartell guanyador de la present edició que evita esmentar la festa per a convertir-se en un homenatge als que lluiten per a erradicar la malaltia. “A tota la gent que treballa i dona la vida per a mantindre la salut i l’esperança”, és el lema que subratlla la imatge.



El dissenyador Cristóbal Aguiló, un professional de reconegut prestigi que acumula desenes de premis, no ha pogut assistir a la presentació del seu cartell però ha explicat per escrit: “El cartell ha volgut ser un homenatge pròxim i sincer dels festers a tota la gent que s’ha esforçat treballant a consciència en l’àmbit sanitari i a vegades han donat la vida per realitzar la seua professió. D’altra banda, volia posar l’accent en la fragilitat de l’ésser humà, alguna cosa que desgraciadament aquesta pandèmia ens ha fet constatar per força i molt ràpidament. Aquesta fragilitat està representada per una papallona, i en observar les seues ales amb deteniment podrem apreciar com imiten la gran varietat de colors i formes dels nostres vestits festers, des dels enllistonats típics dels Muixaranguers, els rojos i blaus dels Bastonets, la sobrietat dels Tornejants, els Arquets, la Carxofa, Pastorets, Llauradors, fins als rojos carmesí dels Volants. També veureu que alguns d’ells tenen detalls en les antenes o en les ales per a representar els dissenys de la rica indumentària del folklore d’Algemesí. En una segona lectura veiem que entre totes conformen, en unir-se en aquesta lluita per la salut, la silueta de la Mare de Déu i que en alçar el vol simbolitzen la llibertat, l’esperada tornada a una normalitat que potser tardem a gaudir. Al fons, el campanar de la Basílica de Sant Jaume Apòstol que sembla esperar en l’ombra a un any més propici on es puga representar la devoció de tot un poble per la seua Verge i gaudir de la vistositat d’una festa tan coneguda internacionalment”.



Diversos membres del jurat han oferit breus comentaris sobre el cartell guanyador i l’estranya situació derivada de la pandèmia, que ha obligat a suspendre una festa que va ser reconeguda per la Unesco com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat en 2011. Edgar Bresó, regidor de Turisme, ha evocat “les sensacions” aparellades a les processons de “una festa que ens conforma com a societat i accentua el nostre sentiment de poble”. Joan Carles Alemán, titular de la Basílica de Sant Jaume, ha recordat que l‘Església celebra tres naixements, el de Crist, el de Sant Joan Baptista i el de la Mare de Déu, i ha sentenciat que “l’aparició de figura de la Mare de Déu de la Salut, el seu natalici, coincideix amb el naixement d’Algemesí”. José Ricardo Esteve Plaza, president del Patronat de la Festa, ha comentat: “Ens alaga que el cartell s’inspire en la imatge de la Mare de Déu de la Salut, que enguany és més protagonista que mai”.



L’alcaldessa Marta Trenzano ha tancat l’acte amb paraules d’agraïment a “tots els col·lectius que mantenen viva la flama de la festa, que és l’orgull més gran de la nostra ciutat”; ha apel·lat a la “maduresa col·lectiva i individual per a afrontar la situació extraordinària que ens toca viure”; i ha convidat a “fer pinya, com en la Muixeranga” per a superar la pandèmia i “volar” el mes aviat possible.



S’han imprés dos mil còpies del cartell guanyador que es vendran al preu simbòlic d’un euro en la Basílica, les parròquies i el Museu Valenciá de la Festa. La recaptació es destinarà a Càritas Diocesana d’Algemesí per a contribuir al combat contra el Covid-19.