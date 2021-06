El Casal de la Falla Pi i Margall de Burjassot obri les seues portes a la solidaritat

Connect on Linked in

La labor solidària de les Falles de Burjassot continua i, prenent totes les mesures sanitàries pertinents, obriran les seues portes a la solidaritat amb el centre de Transfusió de sang de la Comunitat Valenciana.

En aquesta ocasió, el Casal en el qual se celebrarà una nova jornada de donació de sang serà el de la Falla Pi i Margall, en l’Av. Pi i Margall, 31. Les seues portes s’obriran al Centre de Transfusió el dilluns 7 de juny de 17.00 a 21.00 hores.

Tant des de la Comissió com des del Centre de Transfusió, conviden no sols a la família fallera burjassotense al fet que aporte la seua “gota solidària” per a les persones que més ho necessiten sinó, també, a totes les veïnes i els veïns del municipi que vulguen passar a donar la seua sang, un bé necessari per a tots.

Des del Centre de Transfusió recorden que poden ser donants de sang les persones entre 18 i 65 anys que pesen més de 50 quilos i gaudisquen de bona salut. Les dones poden donar sang tres vegades a l’any mentre que els homes poden fer-ho quatre vegades. No cal acudir en dejú.