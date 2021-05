El Casal Jove de Sueca acull l’exposició de treballs presentats al concurs de dibuix ‘Falles sense foc’

Print This Post

Des d’ahir a la vesprada, i fins al pròxim 17 de maig, el Casal Jove acull l’exposició de tots els treballs presentats per l’alumnat de 5é i 6é de Primària, i del Centre d’Educació Especial ‘Miquel Buguera’, al concurs de dibuix ‘Falles sense foc’, que es va celebrar el mes de març passat.

El regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, acompanyat pels també regidors, Gema Navarro, Carmen Pérez i Vladimir Micó, van ser presents en l’acte d’obertura de la mostra, que recull els 700 treballs presentats i que podrà visitar-se en horari de 18 a 20 hores. “A causa de la falta de disponibilitat de la instal·lació, esta exposició s’ha hagut de retardar unes setmanes però, hui, per fi, ja pot visitar-se per a contemplar l’enginy i habilitat dels i les nostres alumnes. Per això, convide a tota la ciutadania al fet que acudisca al Casal Jove al llarg d’esta setmana”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.