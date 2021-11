Connect on Linked in

La inauguració va córrer a càrrec de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Igualtat i Memòria Democràtica, Elena Álamo i la comissària de la mostra, Cristina Escrivà

El Castell d’Alaquàs acull fins al 8 de gener l’exposició ‘Dones de bandera. El grup femení de la residència d’estudiants’, una mostra que reflecteix la il·lusió per aconseguir l’emancipació de la dona a través de l’educació, rescatant la història del grup femení de la Residència d’Estudiants de València entre els anys 1936 i 1939.

La inauguració es va celebrar ahir dijous 11 de novembre i va córrer a càrrec de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Igualtat i Memòria Democràtica, Elena Álamo i la comissària de la mostra i presidenta de l’Associació Cultural Institut Obrer, Cristina Escrivà.

L’Alcalde d’Alaquàs va iniciar la seua intervenció donant lectura a una part de l’obra de l’assagista i filòsofa espanyola Maria Zambrano a través de la qual expressava com va viure el 14 d’abril de 1931, dia de la proclamació de la República i tot el que va suposar com a presagi dels importants canvis i avanços que viuria la societat de l’època. El primer edil va fer un repàs pels diferents articles de la Constitució de 1931 que feien referència per primera vegada a la igualtat entre sexes i va destacar la importància d’aquesta mostra que realitza “un recorregut per les grans figures protagonistes que van destacar pel seu treball i per intervindre per la igualtat dels drets de les dones”. Va finalitzar el seu discurs insistint en “que res ni ningú torne a esborrar el nostre camí cap a la igualtat.

A continuació, Elena Álamo va recuperar el lema d’Alaquàs, “Passos cap a la Igualtat” per destacar que per a caminar endavant “és important mirar enrere i visibilitzar totes aquelles dones que van treballar i lluitar per la igualtat”. La Regidora va convidar la ciutadania a visitar aquesta exposició i participar a més en les diferents activitats programades pel departament d’Igualtat amb motiu del 25 de Novembre.

Després va arribar el torn de la comissària de la mostra, Cristina Escrivà, escriptora, investigadora, documentalista i especialista en la recuperació del llegat cultural i històric de les dones. La comissària va explicar que aquesta mostra “naix per a visibilitzar a les dones i donar a conèixer el llegat que ens deixaren i que sorprén per la seua modernitat i projectes de futur”. Cristina va insistir en què és una mostra “que convida a pensar, a reflexionar i a buscar sensacions”.

Aquesta exposició està organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs i col·labora la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, l’Associació Cultural Institut Obrer i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Aquesta activitat forma part de la programació organitzada pel Departament d’Igualtat per als mesos de novembre i desembre. D’entre les activitats previstes destaca la marxa cívica que tindrà lloc el proper 25 de novembre amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones i una visita guiada per l’exposició per al proper 26 de novembre. El 3 de desembre està prevista una taula rodona sobre les dones republicanes i la importància de la seua educació i el 10 de desembre se celebrarà la conferència “Canviar les imatges per a canviar el món” a càrrec de Yolanda Domínguez. El 13 de desembre tindrà lloc una conferència sobre pornografía, violència sexual i prostitució.