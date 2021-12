Connect on Linked in

El Castell d’Alaquàs acull la conferència “Canviar les imatges per a canviar el món” organitzada per l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alaquàs

L’artista visual, experta en comunicació i gènere i activista, Yolanda Domínguez, va omplir ahir dilluns 20 de desembre la Sala Xemeneia del Castell d’Alaquàs amb motiu de la seua conferència “Canviar les imatges per a canviar el món” organitzada per l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alaquàs. En l’acte van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la Regidora d’Igualtat, Elena Álamo.

En la xarrada, l’artista va analitzar la importància i el paper que exerceixen les imatges en la construcció de la nostra identitat i com afecten a la nostra autopercepció i a les relacions que tenim amb les altres persones. En aquest sentit, va parlar també de com influeixen els estereotips en la perpetuació de la desigualtat entre homes i dones.

Yolanda Domínguez va utilitzar exemples reals i imatges extretes dels mitjans de comunicació, d’anuncis publicitaris, del cinema, dels dibuixos infantils i fins i tot de conegudes obres d’art per a mostrar com són representades les dones en molts d’aquests àmbits i per què encara existeix el que s’anomena “violència visual cultural” que impedeix que les dones siguen valorades d’una altra manera. Va recolzar la projecció amb exemples del seu treball visual amb l’objectiu d’oferir alternatives i exemples de com podem provocar xicotets canvis per a consumir i crear imatges des d’una llibertat positiva.

Va finalitzar la seua exposició oferint al públic algunes ferramentes per a trencar amb aquests estereotips i contribuir a una societat més justa com ara dialogar i comunicar, adquirir consciència i coneixement, inlcoure la diversitat de mirades, visibilitzar la diversitat de cossos, projectar tot això que volem arribar a ser per tal d’aconseguir així llibertat i responsabilitat d’expressió.