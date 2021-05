El castell d’alaquàs acull l’exposició “colapso” de l’artista Arianne Garrido

Connect on Linked in

La mostra es pot visitar a la Sala dels Vilaragut fins al 12 de juny de dilluns a dissabte d’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores

El Castell d’Alaquàs acull fins al 12 de juny l’exposició “Colapso” de l’artista Arianne Garrido, una mostra que versa sobre la importància que tenen hui els moviments digitals dins d’Internet i que fa reflexionar entorn de l’excessiu flux comunicatiu, ja inherent en els nostres dies.

L’exposició es va inaugurar el passat divendres 14 de maig. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el regidor de Cultura, Fran Evangelista i la regidora de Festes, Sandra Conde van assistir a aquest acte per acompanyar l’autora i conéixer més a prop la mostra.

L’exposició està formada per una sèrie d’obres i una projecció que mostra el procés d’una de les peces que ha sigut realitzada a partir dels moviments que es donen en les vídeo telefonades i vídeos que els usuaris de la xarxa han decidit compartir amb ella per a la realització de l’obra. Els procediments utilitzats pertanyen tant a l’àmbit de la pintura com al del gravat, creant un híbrid que afavoreix l’ambigüitat.

L’interés de l’artista, més que el resultat final, se centra en el procés de creació, una trobada fortuïta i atzarosa, produint obres que requereixen ser vistes amb deteniment, aspecte que se situa com a contrapunt a les actuals dinàmiques comunicatives, que regnen l’entorn i advoquen per la rapidesa i la fugacitat de les experiències estètiques.

Arianne Garrido (1999, València) cursa l’últim any del grau en Belles Arts, a la Universitat Politècnica de València. El seu interés principal radica en la pràctica artística experimental, entenent la seua producció com el resultat d’esdeveniments indefinibles que, al costat dels materials emprats, provoquen l’aparició d’ambigüitats inesperades.

Cerca la intervenció de l’atzar en el seu treball com una forma de col·laboració amb el desconegut, abordant temes relacionats amb les noves formes de vida acerades i hiper connectades, l’acumulació d’informació i, la qual cosa això suposa, la (in)comunicació.

La seua obra ha sigut seleccionada i exposada en diverses exposicions col·lectives com Reflecto, en Espai Vitrina, UPV, València; Ausencia. Territorio y pérdida, en la plataforma en línia del Centre d’Investigació Art i Entorn, UPV, València; i DIS>PLAY, en Pictòrica Belles Arts, Almansa.