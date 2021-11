Connect on Linked in

La mostra, que es pot visitar fins al 15 de novembre, té per objectiu sensibilitzar i conscienciar sobre l’ús del mòbil i la importància de conéixer i saber detectar la violència de gènere i aborda la promoció de la igualtat entre dones i homes i el respecte entre sexes

El Castell d’Alaquàs acull un any més l’exposició fotogràfica itinerant #Noemtoqueselwhatsapp, una iniciativa de l’Institut Valencià de la Joventut amb la col·laboració dels departaments d’Igualtat i Joventut de l’Ajuntament d’Alaquàs dins dels actes programats per commemorar el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Igualtat, Elena Álamo i el Regidor de Joventut, Javi Antúnez han visitat aquesta exposició per conéixer de primera mà tots els seus continguts i convidar la ciutadania a visitar-la.

La mostra té per objectiu sensibilitzar i conscienciar sobre l’ús del mòbil i la importància de conéixer i saber detectar la violència de gènere i aborda a més la promoció de la igualtat entre dones i homes el respecte entre sexes. Per això, està oberta a tot el públic però a més, per ella estan passant els cursos de segon de l’ESO dels instituts d’Alaquàs com una pràctica i una ferramenta per poder tractar i aprofundir posteriorment a l’aula amb un taller específic sobre els continguts abordats.

Aquesta exposició, formada per un total de 17 panells amb fotografies, és fruit d’un concurs d’imatges d’expressió artística dirigit als instituts de secundària i la mostra és el resultat de les fotografies seleccionades que han presentat les i els joves per tal de treballar la prevenció de la violència de gènere. El seu material serveix com una ferramenta clau per a poder ajudar a tota la població, especialment la més jove, a detectar situacions, comentaris i vivències que es poden donar en les relacions de parella i que poden ser tòxiques.

A través dels panells es treballa la violència de gènere i els diferents tipus que hi ha i s’aborden altres termes novedosos i desconeguts per a gran part de la població com són CRUSH (enamorament sobtat), DTR (definir la relació), BAE (abans que ningú), SHIPPEJAR (inventar parelles), ORBITING (estic ací però no m’acoste) o GHOSTING (desaparéixer sobtadament d’una relació).

Per als departaments de l’Ajuntament d’Alaquàs és essencial visibilitzar i parlar amb els i les joves per tal de previndre relacions de parella basades en la dependència, sotmetiment i conductes potencialment violentes a les parelles. Per això, l’exposició serveix també com a material didàctic per als centres educatius.

La mostra es pot visitar a la Sala Vilaragut fins al 15 de novembre en l’horari del monument: de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.