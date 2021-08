El Castell d’Alaquàs acull una exposició retrospectiva en homenatge al dibuixant Gerard Miquel

La mostra ‘Dibuixos al voltant d’Alaquàs’ es pot contemplar fins al 23 d’octubre al Castell d’Alaquàs i forma part de la programació cultural prevista per l’Ajuntament per als mesos d’agost, setembre i octubre

La inauguració de l’exposició “Dibuixos al voltant d’Alaquàs” en homenatge a l’artista alaquaser Gerard Miquel (Alaquàs, 1968 – València, 2021) ha donat el tret d’eixida a la programació cultural organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs per als mesos d’agost, setembre i octubre sota el nom #CulturAlaquàs. L’acte va tindre lloc el passat divendres 27 d’agost a càrrec de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el comissari de l’exposició, Iván García Aguado i en representació de la seua família, Tomás Roselló.

En les intervencions es va posar de manifest la gran professionalitat de l’artista, la seua creativitat, la seua passió per la il·lustració però, principalment, la seua dedicació i implicació amb els col·lectius. Per això, la mostra està formada per més de 150 obres i peces cedides per les seues amigues i amics que donen a conéixer els treballs realitzats per l’artista a Alaquàs i per a persones i institucions locals i que alhora reflexen també les diferents etapes cronològiques de la vida professional de l’homenatjat.

L’Alcalde d’Alaquàs va agrair públicament el treball i esforç realitzat pel comissari Iván García Aguado en “la recerca, documentació, recopilació, selecció i posada en valor de l’artista”. Va realitzar també un agraïment a “totes les persones que han col·laborat en la mostra, a la seua família, amigues, amics i companys de treball”.

En representació de la seua família va intervindre Tomás Rosellló Miquel, qui va destacar que “Gerard va ser una persona excepcional que Alaquàs va tindre la sort de comptar amb ell per la seua implicació amb col·lectius. Era una persona bona, generosa i amb creativitat i ha deixat la seua petjada”.

Per al seua banda, el comissari de l’exposició, Iván Aguado, va realitzar un repàs per al seua trajectòria professional, tot i destacant el seu domini de la il·lustració, la seua passió pel còmic com a motor de la seua obra i l’interés narratiu que mostren cadascun dels seus dibuixos. “Tots els seus treballs són interessants però principalment destaquen aquells que estan dedicats a les causes que ell considerava justes com són l’ecologia, la nostra llengua, la mobilitat sostenible i la solidaritat”. Per a Iván, aquesta exposició “és un homenatge per tal que la gent descobreixca tot allò que coneixien de l’artista i apropar la figura d’aquest alaquser il·lustre”.

Gerard Miquel pertanyia a una generació de dibuixants de la nostra localitat sorgida a l’ombra d’Expo-Còmic que es va celebrar durant la dècada dels 90 i que reunia els millors il·lustradors valencians de l’època. Va ser un autor d’àmplia trajectòria en la il·lustració, tant en publicitat com en el mercat infantil i de llibres de text, Als anys 90 es va convertir en un dels il·lustradors referents i va participar en la creació de capçaleres per a revistes com Kovalsky Fly o Fan Cómic.. Les seues col·laboracions en còmic s’estenen en diverses publicacions, entre les quals destaquen les del personatge Monet per a la revista Era Garbèra. En 2017 va veure la llum ‘Un got ple d’històries’, còmic sobre els ibers realitzat per al Museu de Prehistòria de València, i ‘Jo vaig ser guia en l’infern’, on va adoptar per primera vegada el format de novel·la gràfica.

Va estudiar Arts i Oficis a València i la seua relació amb Alaquàs sempre va ser molt estreta. Va dissenyar diverses auques escolars d’Alaquàs i il·lustracions de difusió del Castell-Palau d’Alaquàs i del Cant de la Carxofa d’Alaquàs, entre altres. Va morir el 13 de març i des d’eixe moment han estat diverses les iniciatives promogudes per les seues amigues i amics d’Alaquàs i de València.