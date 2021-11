Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En el Fòrum, organitzat pel Departament d’Educació de l’Ajuntament d’Alaquàs, ha participat l’alumnat de quart de primària dels centres d’educació del municipi

El Castell d’Alaquàs ha acollit durant els dies 22, 23 i 25 de novembre el III Fòrum Infantil posat en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs a través del departament d’Educació en el que ha participat l’alumnat de quart de primària de sis col·legis d’educació primària del municipi. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Educació, Marian Espert, el Regidor de Cultura, Fran Evangelista i la Regidora de Benestar Social, Elena Solís, han estat presents també en les diferents sessions.

Aquest fórum forma part de la programació posada en marxa amb motiu del 20 de Novembre, Dia Internacional dels Drets de la Infància, i té per objectiu propiciar un espai de participació infantil, de trobada i reflexió en el qual poder examinar la situació dels drets de la infància i donar veu a les xiquetes i els xiquets per tal d’escoltar les seues inquietuds i necessitats i promoure estructures de participación infantil, tot i valorant el seu dret a opinar i ser escoltats.

En l’activitat han participat un total de 245 alumnes. El 22 de novembre ha assistit l’alumnat de dos cursos del col·legi González Gallarza i un curs del col·legi Ciutat de Cremona. El dia 23 de novembre han participat en el Fòrum les i les alumnes de dos cursos del col·legi Olivar I i un curs del col·legi Vila d’Alaquàs. Hui dijous 25 de novembre ho han fet dos cursos del col·legi Sanchis Almiaño i dos cursos del Madre Josefa Campos.

Després d’una primera fase desenvolupada a l’aula on l’alumnat ha treballat el reconeixement dels Drets Internacionals dels Xiquets i Xiquetes recollits en la convenció de les Nacions Unides, s’ha celebrat el Fòrum. En ell, els xiquets i xiquetes han sigut distribuïts en grups per diferents espais del monument i, a través de diferents activitats i dinàmiques han analitzat a més d’aprofundir en el compliment dels drets, fent propostes que es traslladaran a l’equip de govern.

Aquest Fòrum forma part de les polítiques d’infància i participación posades en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs amb l’objectiu de garantir que els xiquets i xiquetes puguen participar activamente en la definición i construcció del seu projecte vital, individual i col·lectiu, en igualtat d’oportunitats. En aquesta línia, cal destacar el Pla d’Infància i Adolescència 2018-2022 de l’Ajuntament d’Alaquàs, on es recullen els 4 eixos principals d’acció i les línies essencials per a poder guiar la tasca professional: promoció, prevenció, protección i participació i sostenibilitat ambiental.