Connect on Linked in

Un total de 3.175 treballs s’han presentat a aquesta XXXVII edició sota la temàtica “Dones rellevants a la nostra vida”

El Castell d’Alaquàs va acollir ahir dijous 3 de juny el lliurament de premis de la XXXVII edició del Concurs de Plàstica i Literatura Infantil “El Teuladí” que, any rere any, convoca l’Ajuntament d’Alaquàs per fomentar la literatura i les arts plàstiques entre l’alumnat de primària del municipi. Aquest certamen, cada any amb més èxit d’acollida, ha sigut capaç de reunir un total de 3.175 treballs per part dels xiquets i xiquetes dels col·legis d’Alaquàs.

Les obres literàries i els treballs plàstics presentats han versat aquesta vegada sobre el lema: “Dones rellevants a la nostra vida”. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la Regidora d’Educació, Marian Espert, van ser els encarregats d’atorgar els premis als i les alumnes més destacades d’aquest concurs en un lliurament que va ser conduït i amenitzat per la contacontes Eva Andújar. En les intervencions es va destacar la creativitat i imaginació de tots els treballs presentats així com l’esforç realitzat per tot l’alumnat i per part dels centres educatius per mantindre viu aquest certamen malgrat la situació de pandèmia.

El jurat ha estat format enguany per Maxi Revert Jiménez i Marc Martínez Gallur en representació del Consell Escolar, Paqui Chuliá Portalés en representació del col·legi públic Bonavista, Mónica Gómez Cotanda del col·legi Madre Josefa Campos, Ana Ibor Ibáñez del Mare de Déu de l’Olivar I, Alicia Navarro Vélez del Vila d’Alaquàs, Silvia Salvador Peñafiel del Maestro Sanchis Almiñano, Juani Palacios Fernández del Ciutat de Cremona, Xelo Laguna Ibáñez en representació del González Gallarza i com a secretari del Jurat Miguel Ángel Cruz Berbel del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Enguany, s’han atorgat 25 premis consistents en lots de llibres i material de dibuix per als i les alumnes més destacats així com també als col·legis per la seua participació. Pel que fa als premis a l’alumnat, els guardons de redacció en valencià del 2n cicle de Primària han sigut per a Selva Rodríguez Villena (4t) del C.P. González Gallarza, Sofía Javier Salazar (4t) del C.P. Vila d’Alaquàs i Diego Cubells Jara (4t A) del C.P. Maestro Sanchis Almiñano.

Per la seua banda, Sara Martínez Campos (6é A) del C. Mare de Déu de l’Olivar I, Ángela Morillas Gil (6é V) del del C.P. Ciutat de Cremona i Irene Romero Cifuentes (6é V) del C.P. Maestro Sanchis Almiñano han sigut premiats en el 3r cicle de Primària.

Pel que fa als premis de redacció en castellà de 2n cicle de Primària, l’alumnat destacat ha sigut, Luca Fulvi Murray Reina (3r) del C.P. Ciutat de Cremona, Javier Martín Moreno (4t) del C. Mare de Déu de l’Olivar I i Marc Gómez Montalt (3r) del C. Mare de Déu de l’Olivar I. Les persones guanyadores de 3r cicle de Primària en la mateixa categoria han sigut Zakaria Barra (6é B) del C.P. Ciutat de Cremona, Saúl Sáez Soriano (5é A) del C. Madre Josefa Camposi Vega Méndez Vilanova (6é A) del C.P. González Gallarza.

Els guardonats als premis de Plàstica de 1r cicle de Primària han sigut Edurne Pérez Ruiz (1r B) del C.P. Maestro Sanchis Almiñano, Vera Santana SanJuan (1r) del C.P. Vila d’Alaquàs, Aitana Donate Delgado (1r B) del C.P. Bonavista, Gabriela Samper Ordóñez (2n B) del C. Mare de Déu de l’Olivar I, Aitana Blanch Chust (2n A) del C. Madre Josefa Campos, Javier Jarque Ambrona (1r V) del C.P. Ciutat de Cremona i Lucas Fernández Segarra (1r A) del C.P. González Gallarza.

En 2n cicle de Primària han destacat Héctor Cuquerella Vergara (4t A) del C.P. Maestro Sanchis Almiñano, Noa Salvador Valero (3r A) del C. Madre Josefa Campos i Marcos Coronil Martínez (3r A) del C.P. Bonavista. Per últim, han aconseguit guardó en 3r cicle de Primària Sofía Montón Valero (6é B) del C.P. Bonavista, Marcos López Barriga (5é B) del C.P. Bonavista i Nerea Gómez Martínez (5é B) del C.P. González Gallarza.

Per a finalitzar, l’Ajuntament d’Alaquàs va reconéixer la participació dels col·legis per nombre de treballs presentats: Mare de Déu de l’Olivar I, Ciutat de Cremona, Madre Josefa Campos, Bonavista, Maestro Sanchis Almiñano, González Gallarza i Vila d’Alaquàs.