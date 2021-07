Connect on Linked in

Alaquàs acull una jornada de Memòria Democràtica amb la presència de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo i el president de Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Ángel González

El Castell d’Alaquàs va acollir ahir dimarts 14 de juliol la jornada de Memòria Democràtica “Les Missions de la Memòria” organitzada per la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià. En l’acte hi van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, el Director General de Qualitat Democràtica, José Ignacio Pérez Rico, la Regidora de Memòria Històrica a l’Ajuntament d’Alaquàs, Elena Álamo, el fundador i president de la Coordinadora, Ángel González, la presidenta de l’Associació de Víctimes del franquisme Fosa 126 Paterna, María Navarro i l’expert en Drets Humans i Dret Internacional Humanitari, José Ramón Juániz.

La jornada va estar inaugurada per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, qui va posar de relleu el treball realitzat per la Coordinadora per tal “d’impulsar la difusió de la memòria democràtica, principalment entre l’alumnat d’ESO i Batxillerat com a instrument fonamental per al coneixement de la història recent”. Saura va mostrar també el seu agraïment a les persones ponents pel valor pedagògic i divulgatiu que aporten i va insistir en “el gran valor d’aquestes iniciatives per a la formació d’una memòria crítica i democràtica”. A més, va destacar que “és de vital importància el foment des dels poders públics, i des de l’Ajuntament d’Alaquàs apostem per això, amb el ferm propòsit de consolidar en la ciutadania els valors de la convivència democràtica com a principal eina per a tractar d’evitar que es repetisquen aquests fets històrics: Els pobles sense memòria que no coneixen la seua història estan condemnats a repetir-la”.

A continuació va intervindre la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, qui va destacar que “la memòria és essencial per a una educació basada en valors com la pau i la convivència. Cap sistema polític democràtic i cap societat mínimament justa poden sustentar-se en l’oblit”. La responsable política va reivindicar “la necessitat de recuperar la memòria per a evitar fests com els que han passat i va destacar que “educar joves en els valors de la democràcia i incloure la memòria en el currículum i en els plans de formació, contribueix a crear una societat més justa”.

Abans d’iniciar la ponència, es va retre homenatge a Josep Almudéver, l’últim brigadista internacional. La Regidora de Memòria Democràtica a l’Ajuntament d’Alaquàs, Elena Álamo, va ser l’encarregada de pronunciar unes paraules en memòria del que va ser un lluitador incapaç de rendir-se i que va dedicar part del seu temps fins al final de la seua vida a explicar la història en instituts i universitats. De fet, estava prevista la seua visita a Alaquàs però la pandèmia i la seua mort el passat 23 de maig no ho van permetre. En l’acte es va projectar un vídeo amb les seues paraules i es va guardar un minut de silenci en record i homenatge.

A continuació es va iniciar la taula que va ser protagonitzada pel president de la Coordinadora, Ángel González, la presidenta de l’Associació de Víctimes del franquisme Fosa 126 Paterna, María Navarro i l’expert en Drets Humans i Dret Internacional Humanitari, José Ramón Juániz.

Les Missions de la Memòria, projecte concebit i impulsat per la Coordinadora d’Associacions per la Memòria del P. V., va nàixer amb l’objectiu, entre altres, d’impulsar juntament amb el personal docent dels centres educatius, la difusió de la Memòria Democràtica entre l’alumnat d’ESO i Batxillerat, mitjançant fonts directes, com a instrument fonamental en la seua formació en valors democràtics i en el coneixement de la veritat del que va passar en la nostra història recent: la II República, la guerra i la dictadura franquista. La finalitat és anar avançant cap a una societat plenament democràtica basada en la defensa i respecte dels Drets Humans, i com a millor garantia de no repetició de les errades d’aquella negra etapa.