El Castell d’Alaquàs va acollir el passat dissabte l’acte de celebració del 40 aniversari de la Comparsa Els Ollers d’Alaquàs

La jutgessa de Pau d’Alaquàs, Pilar Latorre, va aconseguir el primer i segon premi mentre que el professor de Treball Social de la Universitat de València, Gustavo Zaragoza, va rebre el tercer guardó. El treball de l’escriptor Fernando Garrido va ser destacat amb un accèssit

El Castell d’Alaquàs va acollir el passat dissabte 4 de setembre l’acte de celebració del 40 aniversari de la Comparsa Els Ollers d’Alaquàs i el lliurament dels premis de la primera edició del Concurs de Microrelats sobre la Festa dels Moros i Cristians convocat pel col·lectiu fester per tal de promocionar la literatura, donar a conéixer la festa i enriquir el patrimoni local.

La Comparsa Els Ollers d’Alaquàs va complir l’any passat 40 anys de vida al municipi, tot i coincidint amb la seua Capitania. Per aquest motiu, el col·lectiu va organitzar tota una programació per tal de donar a conéixer la seua història i trajectòria i fer partícip la població. Però, la pandèmia generada per la Covid-19, va paralitzar totes les seues activitats. Tot i això, i respectant les mesures sanitàries, la Comparsa va decidir celebrar enguany aquest acte central dins de la programació cultural #CulturAlaquàs posada en marxa per l’Ajuntament.

L’acte es va iniciar amb una fanfàrria a càrrec del Grup de Cambra de la Banda Simfònica de la Unió Musical d’Alaquàs. A continuació va intervindre el cronista, historiador i director de la publicació Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, Enric Juan Redal, qui va recordar els inicis de la festa dels moros i cristians a Alaquàs i va posar en valor el treball realitzat per aquest col·lectiu. Per continuar, i per tal recordar els 40 anys de vida social al poble, es va projectar un treball audiovisual en el qual es van contemplar imatges de la festa i de les persones que han fet possible aquesta comparsa des de l’any 1980.

A continuació es van lliurar els premis del concurs a càrrec del jurat composat per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la secretària, Elvira García, el cronista Enric Juan Redal, la periodista del diari Levante-EMV, Laura Sena, la representant de l’Associació d’Hostaleria i Restauració d’Alaquàs AHORA, Rosa Cantos i les representats de la comparsa, Catalina Martínez i Ceferina Marcos. Van lliurar també els premis el president de la Comparsa, Just Besó i els representants del col·lectiu, Paco Pons i Paqui Moreno.

El primer i segon premi han sigut per a la Jutgessa de Pau d’Alaquàs, Pilar Latorre Morant pels seus reballs “Mitjanit” i “Viver de plantes”. El tercer guardó l’ha obtingut el mestre de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València, Gustavo Zaragoza i l’escriptor Fernando Garrido va aconseguir un accèssit per “La Capitana”.

Cal destacar la col·laboració en el certamen del diari Levante-EMV Horta que publicarà els relats així com la participació també de l’Associació d’Hostaleria AHORA que premiarà els guardonats amb dos sopars per a dues persones als restaurants del municipi.

En l’acte es va realitzar també un homenatge a les 33 filaes i comparses amb què compta Alaquàs tot i destacant el seu esforç any rere any per fer possible aquesta festa i el seu compromís i responsabilitat mostrada en aquesta etapa tan complicada. La presidenta de l’Associació de Moros i Cristians Perolers, Pilar Carcelén, va agrair al col·lectiu l’homenatge i va destacar el treball i il·lusió de totes les persones que formen la festa.

El president de la Comparsa, Just Besó, i l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, van ser els encarregats de tancar l’acte amb un discurs en el qual es va destacar el caràcter innovador d’Ollers, la seua iniciativa des del seus orígens per a posar en marxa accions capdavanteres i la seua vinculació des de sempre a la història local.

L’acte va comptar amb l’amenització d’una representació del Grup de Cambra de la Banda Simfònica de la Unió Musical d’Alaquàs que va interpretar diferents peses musicals de caire medieval, àrab així com la tradicional marxa mora Sisco de Daniel Ferrero per tancar l’acte i que va fer que el públic s’alçara en la part final per simular en el seu seient la Gran Entrada Mora i Cristiana.