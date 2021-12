El Castell d’Alaquàs va acollir la presentació del llibre Poemari nº1. Días de Navidad de l’autor alaquaser Fernando Garrido Redondo

Print This Post

Es tracta d’una recopilació de poemes realitzats al llarg dels anys que reviuen pensaments, vivències i sentiments plasmats en nombroses felicitacions dedicades a familiars i amistats

El Castell d’Alaquàs va acollir el dimarts 14 de desembre la presentació del llibre Poemari nº1. Días de Navidad de l’autor alaquaser Fernando Garrido Redondo. En l’acte van estar presents també l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i Vicente Vercher, director de l’editorial La Rosella.

El llibre és una recopilació de poemes escrits per l’autor al llarg dels anys que reflexen pensaments, vivències i sentiments plasmats en les diferents felicitants de Nadal que l’autor ha dedicat a familiars i amistats. Conté sis capítols i la major part d’aquests treballs són inèdits i poc coneguts.

Aquesta recopilació va sorgir arran de la pandèmia I es tracta d’un projecte ambiciós per a l’autor que “està dedicat a aquells, pocs o molts o ni una cosa ni l’altra, que seguiu la meua aventura literària i em demandeu -encara que només siga ocasionalment- la publicació dels poemes que guarde en el calaix del que es deixa per a després”

Per la seua part, l’Alcalde va felicitar l’autor pel treball i va destacar el caràcter compromés amb la literatura de Garrido i va incidir en la importància de la publicació d’aquest treball per la temàtica diversa i la proximitat de les dates nadalenques amb aspectes de gran repercussió com l’amistat, l’enyorança, la nostàlgia o els sentiments en Nadal.

Fernando Garrido és escriptor i autor de nombroses publicacions, algunes d’elles relacionades amb el Castell d’Alaquàs i és membre del col·lectiu Poetes d’Alaquàs .