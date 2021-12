EL Castell d’Alaquàs va acollir la presentació dels llibres ‘Memorias de un viaje a Italia’ d’Eduard López-Chavarri i ‘Viatge a Escandinàvia (1911)’ de Josep Sanchis Sivera

Connect on Linked in

EL Castell d’Alaquàs va acollir ahir dijous 2 de desembre la presentació dels llibres ‘Memorias de un viaje a Italia’ d’Eduard López-Chavarri i ‘Viatge a Escandinàvia (1911)’ de Josep Sanchis Sivera, que després de 100 anys han sigut editats per l’investigador local i professor de filologia catalana de la Universitat de València, Rafael Roca junt amb la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació.

En l’acte van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el subdirector de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, Enric Estrela i l’editor dels volums, Rafael Roca. L’Alcalde va felicitar l’editor per la recuperació literària d’aquestes obres que originàriament van ser publicades per cròniques al diari Las Provincias i que ara, gràcies a aquest treball, disposem d’una manera més fácil de llegir aquests textos que aporten molta informació sobre les costums i la vida d’aquella época, no sols dels països on viatjaven, sinó perquè també es parla de València”.

El subdirector de la Institució Alfons el Magnànim va destacar que la tasca de les institucions han de ser la “d’educar en el sentit de transmetre coneixement i difondre estudis sobre el nostre patrimoni literari” i per això, aquestes publicacions “responen a la voluntat de recuperar textos valuosos dels escriptors valencians en un passat més recent i retornar els textos dels autors a la llengua en la que foren pensats”.

A continuació, l’alaquaser Rafael Roca va donar les gràcies a la Institució Alfons el Magnànim i l’Ajuntament d’Alaquàs i va destacar la particularitat d’aquestes obres perquè “des de fa 100 anys la manera de viajar ha canviat molt i viajar tenia molt de mèrit perquè no hi havia tantes oportunitats”. Per a donar a conéixer amb profunditat l’obra, l’acte va finalitzar amb la lectura de diversos fragments d’aquestes obres a càrrec del públic assistent.