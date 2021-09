El Castell d’Alaquàs va acollir l’acte d’homenatge a l’esportista local David Cantero

Connect on Linked in

David Cantero és membre del Triculpelat Alaquàs CT i el passat mes de juliol es va proclamar Subcampió d’Europa Sub-20 en la distància de 5.000 metres i es va classificar per al Campionat del Món

El Castell d’Alaquàs va acollir el passat divendres 24 de setembre l’acte d’homenatge a l’esportista local David Cantero. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el Regidor d’Esports, Fran Evangelista, van estar presents en aquest acte que va comptar també amb la família de l’esportista i amb una gran representació del Triculpelat Alaquàs CT.

El primer edil va felicitar l’atleta pel seu esforç i èxits esportius durant tota la seua trajectòria i principalment per haver-se proclamat el passat mes de juliol Subcampió d’Europa Sub-20 en la distància de 5.000 metres. Toni Saura va agrair l’esportista el seu treball i disciplina i el va posar com a exemple a seguir per la població jove. Va agrair també l’esforç i recolzament realitzat per la família i el sacrifici i dedicació que suposa. En l’acte es va lliurar un quadre en record d’aquest homenatge.

L’esportista està considerat com una de les grans promeses espanyoles gràcies als èxits collits en els últims temps tant en atletisme com en triatló ja que durant la temporada 2020-2021 s’ha classificat per al Campionat del Món.

El triatleta d’Alaquàs, David Cantero, es va proclamar el passat divendres 16 de juliol Subcampió d’Europa Sub-20 de 5.000 metres en el Campionat d’Europa celebrat a Tallin (Estonia). El jove va aconseguir la medalla de plata de la que és la quarta carrera a l’aire lliure de tota la seua vida. El passat 8 d’agost va aconseguir el Títol de Campió de la Copa d’Europa Junior de Triatló que es va celebrar a Riga i al mes de setembre va quedar també Campió de la Copa d’Europa a Banyoles, classificatòria per al Mundial de Triatló.

David Cantero del Campo té 18 anys, és membre del Triculpelat Alaquàs CT i va estudiar al col·legi Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs. Es va aficionar al triatló quan tenia 9 anys, seguint els passos del seu pare i el seu germà i des d’aleshores ha practicat aquest esport en el qual ha destacat també pels seus èxits. De fet, l’any 2019 va ser Campió de Triatló cadet a Roquetas de Mar.

La seua incursió en l’atletisme es va iniciar fa tan sols 1 anys, quan el jove tenia 17 anys. L’atleta Davinia Albinyana, del club Cárnicas Serrano i psicòloga esportiva a Xest, el va convéncer per a competir a l’Autonòmic de Cross celebrat a Castelló on es va proclamar Campió Autonòmic sub-18. Dues setmanes després es va presentar amb aquest club al Campionat d’Espanya per Clubs i va aconseguir la segona posició. Es va estrenar posteriorment en pista coberta i i l’any 2020 va aconseguir la medalla de bronce al Campionat d’Espanya de 3.000 metres celebrat al velòdrom Lluis Puig de València. El passat mes de març va aconseguir la medalla de plata en el Campionat nacional de Cross Sub-20 celebrat a Getafe, proclamant-se així subcampió en la prova de 8.200 metres de distància.