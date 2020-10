El CB Maristes Algemesí aconsegueix la primera victòria del curs en imposar-se a domicili al Servigroup Benidorm (21-26)

Connect on Linked in

De menys a més. Així es podria resumir la trobada del CB Maristes Algemesí, que visitava en la segona jornada de lliga al Servigroup Benidorm. El duel va començar amb tots dos equips plantejant un ritme alt de joc i una gran exigència. La igualtat va ser la tònica dominant en els primers compassos. El CB Maristes Algemesí s’aferrava al contrataque com una de les seues armes per a fer mal ofensivament al conjunt alacantí. En els cinc primers minuts el parcial va ser favorable als riberencs, però el Benidorm no anava a quedar-se quiet i reaccionaria en els moments finals de la primera part aconseguint marxar-se al descans amb avantatge per la mínima (13-12).



En la segona part, el Benidorm continuava imposant un ritme alt i Maristes no aconseguia posar-se per davant. No obstant això, en els últims cinc minuts de joc i després d’intercanvis de colps per part dels dos equips, el conjunt de Edu Palomar va posar una marxa més i, aprofitant-se d’una sèrie d’errors de l’elenc local, aconseguia imposar-se amb un gran parcial per a aconseguir una victòria molt important en una pista difícil. Amb aquest triomf, els riberencs sumen la seua primera victòria després de l’empat en l’inici de lliga situant-se en quarta posició i la setmana pròxima tornaran a jugar com a visitants, en aquest cas davant el Hispanitas de Petrer.

Servigroup Benidorm 21-26 CB Maristes Algemesí

Servigroup Benidorm – Carlos García, Adrián Santamaría (3), Álvaro Castro (6), Vicente Benito (2), Juan Pedro Conca, Cristian Troyano, Daniel Van Parijs, Luis Víctor Gómez (1), Daniil Zhukov (2), Sergio Soler (3), Adán Gázquez (2), Carlos Chiner, Víctor Manuel Peinado (1), Kevin García (1), Abel Gavilán i Daniel Lara

Entrenador: Carolina Estévez

CB Maristes Algemesí – Vicente Botella, Vicent Tormo (1), Vicente Tortajada (2), Rafael Adam (2), Alejandro Tormo (2), Pau Sales (4), Carlos Miquel (2), Aarón Bosch, Jorge Gómez, Arturo Girbés (1), Raúl Gascó (4), Gerardo Borrás (5) i José Carlos Moreno (3).

Entrenador: Eduardo Palomar

Parcials cada cinc minuts: 1-3; 2-5; 5-6; 8-9; 10-11: 13-12 (descans); 15-13; 16-15; 18-17; 19-18; 21-22; 21-26 (final).

Àrbitres: David Montes i Armando Abel Pérez

Estadio: Palau d’Esports l’Illa de Benidorm