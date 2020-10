El CB Maristes Algemesí aconsegueix la segona victòria consecutiva a domicili davant el Petrer (21-26)

Connect on Linked in

Domini total del CB Maristes Algemesí en la seua visita al Pavelló Gedeón i Isaïes Guardiola per a enfrontar-se al Hispanitas Petrer en la tercera jornada de competició de la Primera Estatal d’handbol. Els d’Eduardo Palomar preveien un partit complicat davant un rival dur i ferri que acostuma a posar les coses molt difícils quan juga de local. Sobre el paper anava a ser un partit igualat en el qual els detalls decantarien la balança d’un costat o de l’altre. L’exigència era màxima i per a emportar-se la victòria, els riberencs havien de donar tot sobre el rectangle de joc. Així va ser. Des del primer minut de joc, el conjunt groguet va dominar la trobada en totes les seues fases i va buscar amb insistència emportar-se els dos punts de la localitat alacantina. Solament en la primera part i en l’inici de la segona va haver-hi un moment en el qual el Hispanitas semblava donar senyals de vida, arribant a empatar el envitee i fins i tot posant-se per davant.

No obstant això, va ser un miratge i el ritme dels d’Algemesí es va imposar, liderats per un gran Carlos Esquer, que va acabar sent el màxim golejador de l’equip i de la trobada. Els maristes es van acostar cada vegada més al triomf amb un joc directe, agressiu i efectiu. Una victòria que va ser un fet al final dels 60 minuts de joc. El marcador final, 21 a 26 per als visitants. Eduardo Palomar destaca del seu conjunt la tranquil·litat amb la qual va afrontar la trobada en els moments claus: “Vam saber jugar molt bé amb les distàncies i amb les inferioritats numèriques i això ens va donar un avantatge molt gran a l’hora de gestionar de manera correcta el partit. Estic molt content amb el treball de l’equip i aquesta és la línia que cal seguir. Les dues victòries a domicili consecutives ens donen confiança per a afrontar els següents partits. Des d’aquest moment, ja pensem en la següent jornada”.

Hispanitas Petrer 21-26 CB Maristes Algemesí

Hispanitas Petrer – David Arnedo, Manuel Martínez (4), Francisco José Verdú (1), Alejandro Rico (1), Álex Pérez, Germán Bastián (7), Ángel Máñez (1), Imanol Falque, Juan Alcanyís (3), Francisco Ortuño, Brais Mosso (1), Adrián Ruiz (1), Manuel Ruiz (1), Salvador Muñoz, Diego Agulló i Daniel González.

Entrenador: Omar García

CB Maristes Algemesí – Gerardo Borrás, Vicente Botella, Vicent Tormo (1), José Carlos Moreno, Carlos García (3), Vicente Tortajada (1), Carlos Esquer (7), Jorge Gómez, Alejandro Tormo (2), Carlos Miquel (4), Pau Granell (1), Aarón Bosch, Arturo Girbés (1), Raúl Gascó (3) i Pau Sales (2)

Entrenador: Eduardo Palomar

Parcials cada cinc minuts: 2-2; 4-3; 5-7; 7-10; 8-11; 9-12 (descans); 12-12; 14-14; 16-17; 17-20; 19-23; 21-26 (final).

Àrbitres: Ignacio Rubio i Pablo García

Estadio: Pavelló Gedeón i Isaïes Guardiola.