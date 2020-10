El CB Maristes Algemesí se situa segon després d’aconseguir la primera victòria com a local

Connect on Linked in

Primer triomf com a locals dels pupils d’Eduardo Palomar, el CB Maristes Algemesí, que en un dels partits amb més encert golejador, van aconseguir doblegar a la Penya Esportiva El Capritx, que solament va estrényer les dents en els minuts finals per a maquillar el lluminós, que va acabar reflectint un 30-27 a favor del conjunt riberenc. Els grocs se situen segons en la classificació de la Primera Estatal d’handbol, la tercera divisió. Només per davant està l’Agustins Alacant, que suma quatre victòries en les seues quatre trobades, per la qual cosa el Marista està a un punt, després d’un empat i tres victòries. Els segueixen de prop el Llevant Marni o Fertibera Port de Sagunt. La trobada va començar molt bé per als locals, molt centrats al contraatac i traient rendiment ofensiu. A més, el conjunt riberenc també es mostrava compacte en la zona defensiva i transmetent seguretat. Al descans, el domini del conjunt groguet era un fet i prova d’això el demostrava que el resultat reflectia un 16-13. En la segona part, fins al minut 10, el Maristes continuava amb una bona dinàmica i continuava trepitjant el pedal de l’accelerador fins a obtindre un avantatge màxim de 8 gols de diferència. Finalment, i malgrat una actuació arbitral discutible segons l’entrenador de Maristes, en els compassos finals l’elenc riberenc va aconseguir els dos punts guanyant al conjunt balear i sumant així la primera victòria en el seu feu. Al final, el resultat, 30-27. A destacar la gran actuació del porter juvenil del Maristes i el recital golejador de Carlos Esquer i Raúl Gascó, amb 7 gols cadascun.

En la pròxima jornada, el Maristes es mesurarà al Fertiberia Port de Sagunt B. Serà el 31 d’octubre a partir de les 18.30 hores.