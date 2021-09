El CCCC i @cero.en.conducta reactiven ‘Concerts des del llit’ amb les actuacions de BABii i Rebe

Connect on Linked in

El cicle de concerts impulsat pel Consorci de Museus, el CCCC i @cero.en.conducta es reprén el pròxim dissabte 18 de setembre al claustre gòtic del CCCC

L’esdeveniment compta amb el suport de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas

Les invitacions ja estan disponibles a través de DICE

Torna ‘Concerts des del llit’. El cicle impulsat pel Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), a través del Consorci de Museus i @cero.en.conducta, s’ha convertit, després de dues temporades en quasi un any, en un cicle de concerts referència de les noves tendències musicals i d’un públic jove interessat per la música en directe.

Pel llit han passat ja artistes tant nacionals com internacionals com Mori & Rusowsky, Casero, Irenegarry, Lashormigas, Ralphie Cho i Jazzboy, a més dels valencians Jimena Amarillo, Laborde o pup puppy. El cicle torna en la tercera temporada i tanca aquest 2021, per a constituir un revulsiu davant de la situació actual de la música en directe, i radiografiar l’escena de grups emergents vinculada al ‘new pop’ i les seues noves expressions artístiques.

Amb això, el pròxim dissabte 18 de setembre tindran lloc els primers concerts, en els quals el claustre gòtic del CCCC acollirà una escenografia creada ‘ex professo’ per l’artista valencià @ovidibenet entorn d’una habitació ‘centennial’.

El cicle compta de nou amb la col·laboració de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, que continua donant suport a iniciatives que faciliten trobades de qualitat entorn de la millor música en directe i reforçant el seu compromís amb el talent i els artistes emergents.

El director del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha destacat que “el CCCC s’ha convertit en escenari per a les tendències musicals més innovadores i de l’art jove, des de la nostra incubadora CCCC Music Lab, passant per ‘Concerts des del llit’ junt amb @cero.en.conducta o el Dormitori del CCCC, generem un nou context d’oportunitats, en col·laboració amb diferents agents culturals, per al desenvolupament de la creació musical a la nostra Comunitat, que es projecta també cap a l’exterior”.

L’actuació de BABii s’emmarca en la seua gira per Espanya. BABii (30 anys) és una productora, compositora, cantant i artista visual britànica. Activa des de 2018 i membre del col·lectiu Gloo (Iglooghost, Kai Whiston), la seua música podria descriure’s com una espècie de pop electrònic ple de sintetitzadors de so eteri i atmosfèric, ritmes trencats, caixes apegaloses i veus suaus i processades que evoquen el cant de les nimfes. D’aquesta manera, la seua obra es mouria a cavall entre el ‘hyperpop’, el ‘glitchpop’ i el ‘UK garage’. Tot aix queda patent en el seu últim disc, titulat “MiiRROR”, que va estrenar el passat 21 de maig.

Rebe (24 anys) va començar com a part del grup LULI REBE & SUS XOCOLATINAS junt amb la seua amiga Luli i l’omnipresent Cardevore, company de viatge que l’ha ajudada en produccions i actuacions. Però ràpidament, a causa de la seua curiositat i les seues inquietuds musicals, va començar la seua carrera en solitari. El primer que va veure oficialment la llum en format físic a través dels segells Snap! Clap! Club i Jeanne D’Arc, va ser un casset amb el seu debut, ‘Recuerdos de cuando me aplastó una roca y me morí’ (2019), que es va esgotar hores abans fins i tot de ser publicada i que estava embolicada en unes fundes de tela cosides a mà per la mateixa Rebe. A partir d’aquell moment, s’ha convertit en un referent del nou pop espanyol i una de les artistes més interessants del país.