El CCCC se suma a les Falles 2021 amb visites guiades virtuals a les exposicions d’Escif i Ceballos&Sanabria

Connect on Linked in

Els artistes Escif i Ceballos&Sanabria, autors de les falles municipals que ja es poden veure a la plaça de l’Ajuntament, oferiran visites guiades a les seues exposicions que va produir el CCCC

El CCCC reactiva les seues mostres ‘Ceballos&Sanabria. El Somriure de les Falles’ i ‘(Escif) Qué pasa con los insectos después de la guerra’ a través dels ‘tours’ virtuals que seran guiats en directe pels mateixos artistes, el divendres 3 i el dissabte 4 de setembre

L’artista urbà Escif, autor de la Falla Municipal ‘Açò també passarà’ juntament amb Manolo Martín i José Ramón Espuig, oferirà aquest dissabte, 4 de setembre, una visita guiada en directe a la seua exposició virtual ‘(Escif) Qué pasa con los insectos después de la guerra’. Aquesta és una de les activitats amb què el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) se suma a les Falles 2021.

El CCCC invita a redescobrir l’exposició que Escif va preparar en 2020 en el centre d’art i que connecta amb la Falla Municipal. El mateix artista guiarà els públics pel ‘tour’ virtual.

L’exposició ‘(Escif) Qué pasa con los insectos después de la guerra’, comissariada per Teresa Juan, revela, des del romanticisme inquiet d’un jardí mecànic, el diàleg entre pulsions de creació i pulsions de destrucció que subjau a totes les propostes de món. Des del relat de la guerra, Escif articula un concert sorollós al centre d’un espai de silenci que assenyala que, a pesar de tot, és possible continuar naixent.

De la mateixa manera, aquest divendres 3 de setembre, els artistes Ceballos&Sanabria, autors de la Falla Municipal Infantil, invitaran els públics a acompanyar-los en un recorregut virtual per l’exposició que el passat mes de març va traure un somriure a les Falles. La seua proposta ‘El Somriure de les Falles’, organitzada pel Consorci de Museus i el CCCC i comissariada per Néstor Morente, acosta la trajectòria dels dos creadors a través d’alguns dels seus projectes de falla i ninots més significatius.

L’exposició ha obert les portes a una infinitat de possibilitats per al sector faller així com al reconeixement d’aquest, perquè es trasllada per primera vegada a un centre especialitzat en art contemporani, una mostra antològica que exhibeix tot tipus de material faller com el que és: obres d’art; dignificant finalment un sector que produeix l’obra d’una festa declarada patrimoni immaterial de la humanitat, la qual cosa fa que els artistes fallers siguen els artistes contemporanis més internacionals així com ambaixadors de la cultura valenciana.

El director del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha assenyalat que “amb Escif i Ceballos&Sanabria posem en marxa una nova iniciativa que se suma al programa en línia del CCCC i que enriquirà els ‘tours’ virtuals de les nostres exposicions” i ha afegit que “aquests ‘tours’ virtuals mantenen vives unes exposicions que són efímeres i, al mateix temps, fan de la cultura i del centre d’art un espai accessible, d’acord amb el llenguatge i les formes de comunicació actuals, que ens permeten gaudir de qualsevol contingut a l’abast de la nostra mà, només amb una connexió a Internet”.

Pérez Pont ha recordat la implicació i la col·laboració que manté el CCCC amb les Falles i amb l’Ajuntament de València per a organitzar cada any les exposicions dels artistes autors de les falles municipals i ha destacat l’exposició de ‘Dulk. Rondalla del fang’, comissariada per Fran Picazo, una proposta inmersiva que es pot visitar de manera presencial al CCCC i que ha servit per a connectar des del passat mes de març, en les dates tradicionals de les Falles, amb la seua celebració actual aquest mes de setembre. “La proposta de Dulk per a la Falla Municipal es plantarà en 2022, però al CCCC aquest 2021 podem veure, fins al 17 d’octubre, un treball que connecta amb aquesta i ens recorda la importància de cuidar l’Albufera, el nostre entorn i el nostre planeta” ha conclòs.

Per a realitzar les visites guiades virtuals no cal reserva prèvia i s’accedeix des del mateix ‘tour’ virtual en la web del Consorci de Museus.

El programa de mediació del CCCC no descansa

El programa en línia del #CCCCenCasa continua creixent amb les seues visites guiades virtuals i complementa un programa d’educació i mediació que, de manera presencial, s’ofereix durant tot l’any i que tampoc ha descansat aquest passat mes d’agost.

A més del cicle de cinema ‘De què riem a Europa?’ que ha omplit el seu aforament cada nit al Claustre Gòtic, amb més de 3.000 persones en total, l’equip de mediació ha mantingut activa la seua programació de tallers amb ‘Calaix’ i ‘Des de la meua finestra’ (tots els dissabtes i diumenges des de les 11 hores) i els seus recorreguts acompanyats habituals que es realitzen tots els dies d’11 a 19 hores per a acostar a les i els visitants les noves exposicions i la història del Centre. A més, l’Espai de Telles ha completat el seu aforament i ha estat ple totes les vesprades d’agost. Amb motiu de la pandèmia, l’espai permanent per a bebés de 0 a 3 anys del CCCC es reserva per família o grup de convivència per a facilitar un entorn segur d’experimentació per a les xiquetes i xiquets. De la mateixa manera el desenvolupament de tots els tallers que es realitzen al CCCC i els seus materials s’entreguen per família, seguint totes les mesures d’higiene i seguretat recomanades.